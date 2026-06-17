Nueve años después del accidente de un alumno español, el conflicto con el Liceo Franco-Mexicano sigue abierto

El caso de los dos menores españoles vinculados al Liceo Franco-Mexicano de Ciudad de México vuelve a adquirir protagonismo después de que el Consulado General de España en México remitiera una carta a la representación consular francesa en el país, para reclamar avances en la resolución de un conflicto que se remonta a febrero de 2017, cuando un alumno español sufrió un accidente en las instalaciones del centro educativo.

Según la documentación trasladada por la familia y recogida en la comunicación diplomática, el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, dirigió el pasado 16 de febrero una carta a su homólogo francés, Vincent M. Perrin, en la que expresó su preocupación por la falta de respuesta a las peticiones de diálogo planteadas por la familia del menor.

La misiva recuerda los hechos ocurridos el 16 de febrero de 2017, cuando Daniel L.L.B., de 12 años, alumno del Liceo Franco-Mexicano de la alcaldía Miguel Hidalgo, sufrió un accidente durante una actividad en el gimnasio del centro. De acuerdo con la versión familiar recogida en la carta, el menor sufrió una fractura en ambas manos tras caer desde una altura aproximada de tres metros y permaneció varias horas en la enfermería del colegio antes de ser trasladado al Hospital Español de Ciudad de México.

La familia consideró que la actuación posterior del centro educativo no fue adecuada y emprendió diferentes reclamaciones ante organismos mexicanos y franceses, además de acudir a instancias internacionales de protección de derechos humanos.

Un conflicto con recorrido administrativo y judicial

En la carta remitida por el Consulado español se hace referencia a los distintos procedimientos iniciados por la familia ante organismos como la Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y tribunales mexicanos.

Según la representación española, algunas de estas actuaciones administrativas y judiciales habrían respaldado las reclamaciones de la familia mediante sanciones económicas o medidas precautorias frente al Liceo Franco-Mexicano y algunos de sus responsables.

El escrito también menciona la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se habría solicitado al Estado mexicano la apertura de un procedimiento de solución amistosa.

Asimismo, la carta destaca una reciente resolución del Pleno Regional Centro-Norte relacionada con la imprescriptibilidad de determinados delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, un pronunciamiento que, según el entorno familiar, está vinculado a la estrategia jurídica seguida en este caso.

Petición de diálogo entre las partes

El Consulado General de España concluye su comunicación solicitando mantener contactos posteriores con la representación francesa para tratar de esclarecer la situación y avanzar hacia el cierre del conflicto.

El Liceo Franco-Mexicano forma parte de la red de centros educativos de la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE) y desarrolla programas académicos del Ministerio de Educación francés en el marco del convenio cultural firmado entre Francia y México en 1970.

La familia continúa reclamando una respuesta y una vía de diálogo con la institución educativa, mientras el caso mantiene abiertos distintos procedimientos iniciados durante los últimos años.