Nuevos webinarios sobre cualificación profesional en Alemania los días 5 y 6 de mayo

La Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania ha difundido una nueva convocatoria de webinarios informativos sobre cualificación profesional en Alemania, dirigidos a personas interesadas en mejorar su situación laboral o impulsar su desarrollo profesional en el país.

Las sesiones se celebrarán el martes 5 de mayo de 2026 a las 10:00 horas y el miércoles 6 de mayo, a las 17:00 horas, en formato telemático a través de la plataforma Teams.

La iniciativa se enmarca en la colaboración entre la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Agencia Federal de Empleo alemana, dentro de los mecanismos de cooperación entre las administraciones laborales de España y Alemania.

Durante los encuentros se ofrecerá información práctica sobre aspectos que favorezcan la integración laboral, como los cursos de alemán, los procesos de homologación y reconocimiento de títulos académicos, así como herramientas para la planificación de itinerarios profesionales en el mercado de trabajo alemán.

Desde la organización se destaca que estos webinarios buscan facilitar orientación actualizada y accesible a la comunidad española residente en Alemania, en un contexto en el que la formación y la cualificación resultan determinantes para la inserción laboral.

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del formulario habilitado, tras lo cual recibirán el enlace de acceso a la sesión el día anterior a su celebración.