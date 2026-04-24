Nuria Martínez sitúa a la Federación de Casas Regionales de Castellón como “referente de convivencia” con 1.600 asociados

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha destacado este martes la trayectoria de la Federación de Casas y Centros Regionales de España en Castellón como “un referente de convivencia y fortaleza asociativa en la provincia”, durante una reunión con su junta directiva en la que se ha analizado la actividad de la entidad.

El encuentro, en el que también han participado la secretaria autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol, y el director general de Participación, José Tárrega, se enmarca en la ronda de contactos que la Conselleria mantiene con el tejido asociativo de la Comunitat Valenciana para conocer sus proyectos y necesidades.

Martínez ha puesto en valor el papel de esta federación, que agrupa a seis casas regionales y suma alrededor de 1.600 asociados, como espacio de encuentro, integración y participación. “Es admirable ver cómo esta red favorece la participación y la integración, convirtiendo sus sedes en puntos de encuentro dinámicos que fortalecen el tejido asociativo valenciano”, ha señalado.

Durante la reunión se han repasado algunas de las principales actividades que desarrolla la federación en Castellón, entre ellas su participación en las Fiestas de la Magdalena, el Mercado Medieval, la Feria de las Casas Regionales o la programación cultural en la Pérgola, iniciativas que contribuyen a mantener vivas las tradiciones de distintas comunidades.

La Federación de Casas y Centros Regionales de España en Castellón, creada en 2007, está integrada por el Centro Aragonés, el Centro Cultural Andaluz, el Centro Galego ‘O Aturuxo’, el Centro Asturiano, la Casa de la Región de Murcia y la Casa Regional de Castilla-La Mancha.