Nuria Rovira Salat. La artista española presenta su nuevo disco el 27 de noviembre en París

Han sido dos años y medio de espera. Tras la publicación en marzo de 2024 de “Amor de Flores” Nuria Rovira ha necesitado tiempo para sentarse y adentrarse de nuevo en la creación artística. Más íntima, más sincera, más profunda, la catalana ha visitado el “lado oscuro”, ese donde ha sido necesaria una travesía nocturna, a través de la noche del alma, donde la luna ilumina sin revelar. Bailarina y cantante Nuria “tenía cosas que decirle al mundo y lo quería hacer con mi voz y mis palabras”, nos dice para hablar de esta nueva faceta de compositora en Magdalena: “El baile me da seguridad, no me obliga a desnudarme tanto. La composición y el canto son mucho más íntimos. Una cosa lleva a la otra. Hoy estas tres facetas son indisociables. No puedo bailar sin cantar, es esa mi manera de expresarme. Cuando era solo bailarina me faltaba algo”.

Dos años y medio han sido necesarios para preparar su segundo trabajo. | Nuria Rovira

Los cinco temas de Magdalena son el reflejo de una evolución, como artista, como mujer, como persona. “Este disco es mi otra cara… Magdalena es mi segundo nombre y siempre me ha acompañado. Es una manera de definirme a mí misma, es como mi lado oscuro o la otra cara de la moneda. Simboliza los miedos, el inconsciente, pero también como sostenemos la luz en la oscuridad pues el mundo ha cambiado mucho en estos últimos años”. Este disco es muchas cosas, es el reflejo de una férrea voluntad personal para “luchar en un mundo invadido por la oscuridad del cambio climático, las guerras, la pobreza y el sufrimiento”.

A la búsqueda de una verdad personal

El camino durante estos dos años y medio no ha sido fácil. Ha hecho falta introspección, ha sido necesario poner encima de la mesa muchas verdades, verlas desde algo más lejos, ponerlas en duda y decidir hacia dónde ir. Han llegado demonios, que quizás ya estaban ahí, han llegado dudas y se han tambaleado certezas: “He atravesado algunos meses de incertidumbre, personal y profesional… y muchas veces te dices que la vida pende de un hilo… podemos morir de un día para otro”. Estas reflexiones son el fruto de una madurez que está aquí (tocándose el corazón). “Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir siendo felices a pesar de la incertidumbre que nos acecha o de los demonios que nos rodean. Que todo te vaya bien no es la condición para ser feliz, hay que decirse qué, aunque todo no te vaya bien, debes ser feliz pues aceptas lo que pasa. El aceptar la realidad, pero querer seguir sosteniendo la luz que te alumbra el camino es el primer paso hacia el regocijo de saber vivir”.

El primer sencillo del disco lleva por título “Estar en paz”. La que ha alcanzado Nuria desde sus convicciones como mujer y madre: “Cada vez que inicio un proyecto de disco me inspiro de una carta del tarot. Tiré una carta y salió la Luna… para mí el tarot es un mundo de arquetipos, vasto y ancestral que me parece una fuente de inspiración… cada carta te puede inspirar un universo…esa carta que salé al azar refleja el momento que estoy pasando en mi vida… y salió la Luna… En la carta se ve la Luna, se ve el mar y se ven unos lobos en la orilla, es una carta que habla del revelador de nuestros miedos, de nuestro mar inconsciente, de nuestras profundidades, de nuestros sueños, de nuestro lado oscuro… ¿cómo hacer para convertir estos miedos en luz, en carisma, en revelación?”.

Bailarina y cantante Nuria Rovira se formó en el coro de la Sagrada Familia de Barceona | Nuria Rovira

En “Magdalena”, también compuesto por Nuria, ha querido reivindicar el papel de las mujeres en la historia, la lucha por no dejarse invisibilizar y reivindicar su papel central. “He querido dar un nombre a mi rostro oculto, el que aparece cuando la luz se apaga, cuando bajo del escenario, cuando estoy conmigo misma, ese rostro que la gente no conoce. Todos tenemos este segundo rostro. La verdad se encuentra en la oscuridad, escondida… Magdalena sabe de sombras, ella, a la que han intentado ocultar, esa Magdalena que estaba junto a Jesús… y que hoy es reconocida por su papel junto al Mesías”.

La herencia de los que lucharon

Pero la artista también es capaz de cantar con las palabras de otros, con los miedos y las esperanzas que plasmaron gentes como María del Mar Bonet, de la que canta “Que volen aquest gent” o el clásico “Alfonsina y el mar”.

“Que volen es un tema antifranquista de los años 70 y formó parte de la música de toda una generación de lucha contra el franquismo. Toda la gente de mi edad lo conoce porque reivindica el poder ser libre, el poder expresar tu cultura. Hoy en día es de mucha actualidad”. “Alfonsina y el mar lo llevo cantando 20 años pero nunca lo había grabado y mucha gente me lo había pedido, pero, hasta hoy, lo veía muy oscuro, muy triste. Luego me di cuenta de que en este trabajo tenía su sitio pues es otro personaje de la noche, de la oscuridad, del mar…”. Adaptar temas tan conocidos es un reto suplementario, así nos lo confirma: “Es muy difícil... he respetado lo que se ha hecho, son temas universales, intemporales y eso me gusta. Los puedo cantar hoy y se podrán cantar dentro de 100 años y seguirán hablándonos pues cuentan verdades universales”.

: “He querido dar un nombre a mi rostro oculto, el que aparece cuando la luz se apaga” | Nuria Rovira

La actualidad nos golpea, nos hace tambalearnos, nos atropella y eso tiene siempre algún tipo de repercusión en nuestro trabajo, en el del periodista, pero también en el del artista. “Podemos ver una cierta similitud entre lo que canta María del Mar Bonet y las protestas estudiantiles en Francia, pero también con el genocidio que se comete en Gaza, donde se extermina durante la noche a un pueblo al que se ataca sin parar. Genocidio de día y noche, genocidios silenciados, una sociedad donde la extrema derecha sube, una sociedad expulsada de sus casas…. Estoy cantando temas de los años 70 que hablan hoy, de nuestra realidad. Creo que los artistas debemos poder ser portavoces de la denuncia social”.

Buscar allende el Mediterráneo

Nuria Rovira tiene raíces familiares en Palestina. Conoce Gaza, ha actuado en Cisjordania, ha recorrido los caminos regados de sangre de un pueblo mártir. “El Mediterráneo está en guerra, aunque sólo lo veamos por la televisión. Es la libertad la que está en peligro, es nuestra cultura… lo que ocurre lejos nos debe preocupar, no podemos mirar hacia otro lado… la guerra puede extenderse y llegar hasta nuestras puertas. Irán, Israel, Arabia Saudí, Ucrania… todo lo que está pasando ahora mismo es extremadamente preocupante. Lo que está pasando tiene que llevarnos a despertar, a ser conscientes de una realidad dura, tenemos que ser conscientes, darnos por aludidos”.

“La idea es desconcertar al espectador, utilizar instrumentos tradicionales, del Mediterráneo, de América Latina…” | Nuria Rovira

La verdadera cita está en el escenario

El 27 de noviembre toda esta propuesta musical construida al calor de los sentimientos, enfados, dudas y reveses se verá reflejada en el escenario. Ahí está la verdad del artista: en la entrega al público de unos sentimientos, de unas vivencias y de muchas esperanzas. Nuria Rovira espera esta cita con ansias no exentas de nerviosismo. Desvelar a los ojos del público lo que ha sido tu vida y tu trabajo de estos dos años y medio no es siempre fácil. “Además de estos 5 temas he estado trabajando los temas del anterior disco, Amor de flores, en versión acústica. Quería una cosa sencilla: una guitarra, un charango, una percusión y mi voz. Nuevas danzas, más hipnóticas, meditativas… es un giro en mi carrera. La idea es desconcertar al espectador, utilizar instrumentos tradicionales, del Mediterráneo, de América Latina… yo soy una ciudadana del mundo…”

Nuria Rovira Salat. Nuevo disco “Magdalena”. Disponible en todas las plataformas y en formato físico. Lanzamiento el 20 de noviembre.

El primer sencillo “Estar en paz” y el videoclip ya está disponibles.

27 de noviembre concierto de presentación en el 360 Paris Music Factory en París.