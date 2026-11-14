La risa nerviosa de Pedro Sánchez

He hecho en mi casa la tradicional pegada de carteles, que es la moda en estas elecciones. Que antaño los candidatos comenzaban la campaña en las televisiones, y ahora lo hacen en casa de Jordi Wild. He puesto un cartel con la cara de cada candidato: uno de Feijóo, otro de Abascal, uno de Cristóbal Colón, y uno de Largo Caballero. Ya estamos todos. La fiesta puede comenzar.

La campaña electoral sirve para que los que ya tenemos decidido el voto tengamos margen de tiempo para comprar pinzas, para votar finalmente lo mismo, pero con la nariz bien tapada. El primer día de turra electoral oficial ha sido informativamente frenético, en lo que parece el aperitivo de lo que está por venir.

Sánchez se apareció a sus huestes en Sevilla y sacó a pasear a las abuelas para reivindicar “la España de las mujeres”, y de pronto se le nubló la cabeza: dijo que es la España que ellos se han “currado”, y a continuación dijo que esa España es fruto del esfuerzo “de nuestras abuelas”, aunque imagino que se refiere a las suyas, porque las mías, que en paz descansen, si vieran en qué ha convertido este patio la banda del Peugeot, el festival de escobazos en el trasero sería histórico.

El presidente presume del desastre y busca en vano nuevos votos femeninos: en mi opinión, asesores de la Moncloa, cala mejor el mensaje conservador de perseguir a los violadores y controlar la inmigración ilegal procedente de culturas que pisotean a las mujeres, que sacar a pasear a las abuelas mientras cargas a tus espaldas con la más vergonzante excarcelación a granel de violadores. Pero qué sabré yo de estrategia política socialista.

Todo lo demás es paja. Lo importante aquí es Jordi Wild, estrella del primer día de campaña, robándole todo el protagonismo a los candidatos y no sé si era el efecto que buscaban. Primero, la polémica de Santiago Abascal con el youtuber, negándose en el último momento a participar en la entrevista por diferencias sobre las condiciones, opacó el innegable éxito del de Vox en La Revuelta.

La polvareda duró poquísimo, porque en seguida entró la UCO en el Ministerio de Igualdad, por un presunto fraude en la compra de pulseras antimaltrato; a propósito, mientras este titular subía a la portada de los periódicos, Sánchez subía al estrado en Sevilla para proclamar que el PSOE era el partido “de las mujeres”. Brillante. Horas después, aprovechando la previsible audiencia del partido de España, ascendió a su medio de propaganda favorito, La 1 de TVE, para pasarse toda la entrevista muerto de risa, con esas carcajadas, entre la locura y lo monstruoso, tan suyas, que casi se desarma con las bromas de Manu Sánchez, que es un humorista andaluz que, cuando hace un chiste, lloran los hermanos Álvarez Quintero, Manuel Summers, Tono, y Muñoz Seca.

El enésimo escándalo del Gobierno no duró mucho, porque la noticia se trasladó rauda hasta YouTube

El enésimo escándalo por presuntas corruptelas del Gobierno no duró mucho, porque la noticia se trasladó rauda a YouTube, donde comenzaban las entrevistas a los candidatos en el canal de Jordi Wild. Primero, Ada Colau, tempranera, al alba, sin la Pinta, la Niña y la Santa María; dos horas después, Feijóo, bastante torero, arriesgando que es gerundio; y, por último, Pedro Sánchez, disfrazado de crupier de casino de película de mafiosos napolitanos de los años 70. Lo suyo, vamos, que no olvidamos que su “cloaca” contactó a narcos del clan de los Rochos para eliminar a una jueza que investigaba el caso de su hermano, el de las chirimoyas.

Aburridísimo intento de sacar a Marcial Dorado a pasear en lo de Jordi Wild. Feijoo debe ser más directo y simplificar el mensaje, porque ya nadie ve videos de más de 20 segundos, y es casi imposible sacarle un corte decente de esa duración al líder del PP. Lo del youtuber intentando escandalizar con Dorado me recordó un poco al diálogo de Miguel Mihura:

- ¡Qué piano más pequeño, señora mía!

- Es que esto no es un piano, es una máquina de escribir.

Fervor mitinero. Feijóo fue a Badalona a señalar la connivencia de Colau con los okupas, y ciertamente es buen lugar para recordar que sin propiedad privada no hay Estado de derecho. Tal vez olvidó incidir en que toda esta basura comunista, ideas siniestras que nunca han traído prosperidad a ningún lugar de la tierra, la metió Sánchez en el Gobierno, primero, y a continuación la hizo suya para fagotizar a la extrema izquierda.

Ada Colau visitó Vallecas, con su Frente Amplio o Amplia, que ya no sé cómo decirlo, porque los candidatos de su partido hablan siempre en femenino, ya sea persona, animal o cosa, y terminan haciéndose unos líos tremebundos con la gramática. Vallecas, no obstante, es un tiro en el pie, porque dudo que la memoria inconsciente colectiva de la izquierda –la única memoria no barnizada de sectarismo- pueda olvidar fácilmente que Iglesias vociferó mitinero desde su Vallecas, presumiendo de barrio, y en cuanto tocó moqueta se largó a vivir al casoplón de Galapagar y si te he visto, paria de la tierra, no me acuerdo.

Santiago Abascal protagonizó mítines en Huesca y Toledo con el mismo aspecto: lleno hasta la bandera y un entusiasmo en los suyos del que no puede presumir ningún otro partido. Veremos si esa algarabía se traduce después en votos. Lo innegable es que, si sacamos el medidor de fervor popular, los de Vox están siendo los actos más animados, quizá porque sus nuevos votantes no están ahí para un trámite, sino para votar con fuerza contra las grandes plagas que ha traído el sanchismo.

¿Es el de Vox un voto de cabreo? Tal vez, pero no olvidemos que, en toda campaña, el voto en caliente es el más codiciado por todos los partidos. Por eso conviene no perder de vista cada pequeño detalle. Feijoo necesita tranquilidad y ver pasar los días sin sobresaltos, Colau no tiene nada que hacer, Colau no existe, y Sánchez hará lo imposible por lograr “que haya tensión”, como confesó aquella vez Zapatero a Gabilondo, porque su única esperanza es el voto masivo de las izquierdas y de los nacionalismos, de los que, a propósito, nos encargaremos en próximas entregas de este diario. Aquí no se va a salvar nadie.