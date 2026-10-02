Once empresas canarias llevan su experiencia en desarrollo turístico a municipios de Colombia

Once empresas de Canarias participaron en una misión técnica y comercial en Colombia orientada a trasladar su experiencia y conocimiento en materia de desarrollo turístico a distintos municipios del Valle de Tenza. La iniciativa fue organizada por Proexca y la Federación Colombiana de Municipios, en el marco de las alianzas estratégicas entre ambas entidades para impulsar asistencias técnicas destinadas al fortalecimiento turístico y al desarrollo territorial.

La delegación estuvo encabezada por el viceconsejero de Economía e Internacionalización y vicepresidente de Proexca, Gustavo González de Vega, y contó con la participación del director de Promoción Exterior de Proexca, Pedro Monzón.

Durante la misión, la representación canaria fue recibida por la Federación Colombiana de Municipios, la Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá y ProColombia, agencia del Gobierno colombiano encargada de promover las exportaciones del país y la inversión extranjera.

Además, el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez Amín, mantuvo un encuentro con González de Vega y Monzón, en el que destacó la importancia que la transferencia de conocimiento de las empresas canarias podía tener para el desarrollo turístico de los municipios colombianos.

Cooperación para el desarrollo turístico

La misión permitió poner en común la visión estratégica de las futuras asistencias técnicas y avanzar en la definición de las prioridades y del impacto previsto en materia de desarrollo turístico territorial en el Valle de Tenza.

Los encuentros sirvieron también para identificar oportunidades de cooperación y establecer las bases para formalizar y reforzar las alianzas entre las administraciones y empresas participantes.

González de Vega subrayó el valor de la colaboración entre Canarias y los territorios colombianos y destacó la experiencia acumulada por las empresas de las islas en el ámbito turístico.

“Queremos exportar insularidad, tenemos empresas que llevan décadas trabajando en el ámbito turístico con un grado de excelencia en la prestación de este tipo de servicios de consultoría y están aquí para exportar su conocimiento”, señaló el vicepresidente de Proexca.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Colombiana de Municipios, Campo Elías Ramírez, puso en valor la colaboración entre ambos territorios y el contacto establecido entre la experiencia empresarial canaria y las necesidades planteadas desde los municipios del Valle de Tenza.

Reuniones con municipios y talleres técnicos

La agenda de la misión incluyó reuniones con alcaldes y alcaldesas, técnicos y equipos de trabajo de diferentes municipios de la región, entre ellos La Capilla, Sutatenza, Guateque, Chivor, Santa María, El Macanal, Somondoco y San Luis de Gaceno.

Además de los encuentros institucionales, se desarrollaron talleres y espacios de trabajo conjunto entre los técnicos locales y las consultoras canarias. Estas sesiones permitieron avanzar en la definición de metodologías y agendas de actuación adaptadas a las necesidades de cada territorio.

Entre las iniciativas abordadas figuró el proyecto de Asistencia Técnica en Turismo Rural y Sostenible en la Región del Valle de Tenza, orientado a reforzar las capacidades locales y favorecer un modelo de desarrollo turístico vinculado a los recursos y características de la zona.

La misión permitió así establecer nuevos canales de cooperación entre Canarias y Colombia y abrir vías para que el conocimiento y la experiencia acumulada por empresas del archipiélago puedan incorporarse a proyectos de desarrollo turístico y territorial en municipios colombianos.