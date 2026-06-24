Proexca presenta Canarias como destino para la expansión empresarial en Europa y África

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, ha mantenido una intensa agenda de reuniones con instituciones y empresas de sectores estratégicos en Argentina y Uruguay, en el marco de la visita oficial del presidente canario, Fernando Clavijo, a territorio uruguayo.

La misión, desarrollada la pasada semana, ha tenido como objetivo reforzar la posición de Canarias como plataforma de atracción de inversiones y como enclave estratégico para compañías que buscan operar en Europa y África. En este contexto, Cabello ha presentado la labor de la sociedad pública Proexca como herramienta de apoyo a la internacionalización del tejido empresarial canario en ámbitos como el tecnológico, aeroespacial, marino-marítimo o audiovisual.

Reuniones institucionales en Argentina

En Argentina, la delegación canaria mantuvo encuentros con responsables del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, entre ellos el director de Inversiones, Javier Enrique Binaghi, y la directora de Promoción de Exportaciones de Servicios Basados en Conocimiento, Industrias Creativas, Turismo y Deportes, Carolina Bustos.

Durante estas reuniones se identificaron oportunidades de cooperación bilateral orientadas a la generación de negocio en ambos sentidos, con iniciativas como la participación en el programa Canarias LatamTech, que contempla webinars y una misión comercial prevista para el mes de septiembre en las islas, dirigida a una decena de empresas latinoamericanas.

Asimismo, se abordó la posibilidad de organizar misiones inversas y explorar oportunidades conjuntas en licitaciones internacionales, especialmente en mercados africanos.

Encuentros empresariales en Buenos Aires

La agenda incluyó también un foro empresarial celebrado en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Buenos Aires, bajo el título “Canarias como entorno competitivo para tu expansión en España y Europa”, moderado por la consejera de la OFECOME en Argentina, María del Mar Serrano García.

El encuentro reunió a unas 50 empresas y contó con la participación de casos de éxito argentinos implantados en Canarias, como Diagnóstica, los Premios Quirino y ROJO Studio, lo que generó nuevas consultas y reuniones para futuras implantaciones en el archipiélago.

Uruguay mira a Canarias como puerta de entrada a Europa

En Uruguay, la delegación canaria celebró el foro “Canarias–Uruguay: del origen al futuro”, que congregó a más de 70 asistentes del ámbito empresarial e institucional.

Tras las ponencias, se desarrolló un encuentro con compañías interesadas en establecerse en Canarias a corto plazo, en un contexto marcado por el creciente interés que despierta el nuevo acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que abre nuevas oportunidades de cooperación económica y expansión internacional.

Con esta misión, el Gobierno de Canarias refuerza su estrategia exterior para posicionar el archipiélago como un nodo clave en la conexión entre Europa, África y América Latina.