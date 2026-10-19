Un padre y un hijo se reencontrarán en Madrid tras 42 años separados gracias a una prueba de ADN

Después de 42 años separados, Carlos e Idelmo están a punto de encontrarse por primera vez. El encuentro tendrá lugar en Madrid el próximo 23 de octubre, cuando Idelmo viaje desde Venezuela para conocer en persona al hijo del que. no tenía noticias desde hacía décadas. El contacto entre ambos se produjo este año gracias a una prueba de ADN de MyHeritage y a la investigación emprendida por Carlos, durante años, para conocer sus orígenes.

Su historia comenzó mucho antes de que supieran el uno del otro. Carlos nació en Venezuela y nada más nacer fue dado en adopción.Creció con su familia adoptiva, pero a los 15 años perdió también a su madre adoptiva. Desde entonces, la búsqueda de sus padres biológicos lo acompañó durante buena parte de su vida. Tras emigrar a España y establecerse aquí continuó buscando respuestas sobre su pasado.

Una prueba de ADN permitió encontrar a su padre

El punto de inflexión llegó en enero de este año, cuando una prueba de ADN realizada a través de MyHeritage y las indagaciones de Carlos le permitieron avanzar en la búsqueda de su familia biológica.

La investigación lo llevó hasta Idelmo, un hombre de 63 años que ejerce como pastor de una iglesia en Maracaibo, Venezuela. Carlos decidió escribirle por WhatsApp. La coincidencia de sus historias y el parecido físico despertaron las primeras certezas, que posteriormente quedaron confirmadas mediante una prueba de ADN realizada a una de las hijas de Idelmo.

El resultado confirmó que Idelmo era el padre biológico que Carlos llevaba tantos años buscando. Desde entonces, ambos han mantenido el contacto y realizan videollamadas casi a diario. Sin embargo, pese a la relación que han podido construir a distancia, todavía no habían tenido la oportunidad de verse cara a cara.

Un primer encuentro que tuvo que aplazarse

Carlos e Idelmo ya habían planeado reunirse en persona en Madrid el pasado mes de junio, pero los terremotos en Venezuela impidieron que el viaje se llevara a cabo en el último momento.

Ahora, meses después de aquel intento frustrado, la reunión tiene una nueva fecha. Según la información facilitada por MyHeritage, Idelmo llegará a España el viernes 23 de octubre para encontrarse con Carlos.Este primer encuentro permitirá que padre e hijo se vean por primera vez en persona después de 42 años separados. Hasta ahora, su relación se ha desarrollado a través de mensajes y videollamadas, pero la llegada de Idelmo a España hará posible el abrazo que ambos llevan meses esperando darse.