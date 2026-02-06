El Parlament de Cataluña enviará una misión de observación a las elecciones presidenciales de Colombia

El Parlament de Cataluña enviará una misión de observación electoral a las elecciones presidenciales de Colombia, con previsión de desplazarse a la segunda vuelta, fijada para el 21 de junio, en caso de que ningún candidato logre más del 50 % de los votos en la primera ronda, que se celebrará el 31 de mayo.

La iniciativa ha sido impulsada por los grupos parlamentarios PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP, en el marco de la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia. La misión contará con la acreditación del Consejo Nacional Electoral colombiano, según informaron fuentes parlamentarias.

La Mesa del Parlament aprobó la propuesta para el envío de la delegación, que estará integrada por cinco diputados —aún por designar— pertenecientes a la Comisión de Unión Europea y Acción Exterior.

El objetivo de la misión, según recoge el acuerdo trasladado a la Mesa, es “contribuir al refuerzo de las garantías de participación política en el proceso electoral de 2026 mediante una observación electoral con enfoque de derechos humanos”, así como acompañar a actores sociales y mantener interlocución con instituciones colombianas e internacionales relevantes.

Una vez concluido el desplazamiento, los miembros de la delegación deberán elaborar un informe de evaluación sobre la calidad del proceso electoral observado, que será presentado en el Parlament de Cataluña y remitido a las autoridades electorales competentes.

Las elecciones presidenciales en Colombia se celebrarán el próximo 31 de mayo y, si ningún aspirante alcanza la mayoría absoluta, se llevará a cabo una segunda vuelta el 21 de junio. Además, el 8 de marzo, coincidiendo con las elecciones legislativas, los distintos bloques políticos celebrarán consultas internas con el objetivo de unificar candidaturas de cara a la carrera presidencial.