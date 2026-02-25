El Partido Popular pide explicaciones por el cese del director de gabinete de Migraciones

El Partido Popular ha registrado dos preguntas por escrito en el Congreso de los Diputados para conocer las “razones reales” del cese del director de gabinete de la secretaria de Estado de Migraciones, Alberto García Martín, efectivo desde el pasado 3 de febrero.

Según explican los ‘populares’, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ese mismo día el cese, coincidiendo —subrayan— con el inicio del proceso de regularización extraordinaria de extranjeros anunciado por el Gobierno.

El PP recuerda que este procedimiento podría afectar a cerca de un millón de personas y advierte de que ya está generando “colapsos en consulados, ayuntamientos y oficinas del sistema administrativo”.

En este contexto, el grupo parlamentario pregunta al Ejecutivo cuáles son las razones que motivaron la destitución y si considera “adecuado” dejar vacante un “puesto estratégico” en la Secretaría de Estado de Migraciones en pleno desarrollo de una regularización masiva.

El Gobierno aprobó el pasado 27 de enero iniciar por la vía de urgencia la tramitación de una regularización que podría beneficiar a más de medio millón de migrantes. Posteriormente, abrió audiencia pública sobre el primer texto para trasladar a un Real Decreto la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea una regularización extraordinaria y que permanece pendiente de tramitación en la Cámara Baja.

El borrador recibió alrededor de 350 consultas y aportaciones y deberá ser informado por el Consejo de Estado y el Fondo para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI) antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.