El Ministerio de Migraciones insiste: el plazo para solicitar la regularización extraordinaria no se abrirá hasta abril

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), a través de la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM), ha recordado que todavía no está abierto el plazo para presentar solicitudes en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes y ha hecho un llamamiento a la calma ante la expectación generada y las colas en las embajadas y consulados.

Desde la Secretaría de Estado se EXPLICA que el texto de la regularización se encuentra actualmente en fase de audiencia pública, un trámite que permanecerá abierto hasta el próximo viernes 6 de febrero, y que permite la consulta ciudadana y la presentación de aportaciones al borrador inicial.

Una vez concluido este periodo, el Ministerio procederá a analizar e incorporar aquellas aportaciones que se consideren oportunas y remitirá el texto a distintas instituciones para la emisión de informes preceptivos. Entre ellos, tendrá un papel clave el informe del Consejo de Estado, que garantizará la seguridad jurídica del futuro Real Decreto.

Tras este proceso, el texto definitivo deberá volver a ser aprobado por el Consejo de Ministros y posteriormente publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Será entonces cuando se abra el plazo oficial para la presentación de solicitudes, que el Ministerio estima que podría comenzar en torno a principios del mes de abril.

La Secretaría de Estado de Migraciones insiste en que todos los avances y novedades relacionados con este procedimiento se comunicarán exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno de España, como la página web y las redes sociales del Ministerio, e insta a las personas potencialmente afectadas a informarse únicamente por vías acreditadas.

Desde el MISSM recuerdan, además, que el contenido del texto aún no es definitivo, por lo que recomiendan prudencia ante informaciones no oficiales sobre plazos o requisitos hasta que la norma entre en vigor.