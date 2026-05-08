Un pedazo de Cangas del Narcea regresa desde Buenos Aires para quedarse en el Archivo de Indianos
VISITA A ASTURIAS
El presidente del Centro Asturiano de Cangas del Narcea en Argentina, Carlos Antonio Ferré, hizo entrega de fondos documentales al Museo de la Emigración durante su visita a Asturias
La historia de la emigración asturiana sigue escribiéndose a ambos lados del Atlántico. Estos días, una parte de Cangas del Narcea llegada desde Buenos Aires ha vuelto a Asturias en forma de documentos y memoria.
El presidente del Centro Asturiano de Cangas del Narcea en la capital argentina, Carlos Antonio Ferré y Susana Marta Markendorf, miembro de la Comisión Directiva de la entidad, visitaron el pasado viernes la Fundación Archivo de Indianos, donde hicieron entrega de fondos documentales para su conservación en el Museo de la Emigración.
Se trata de materiales vinculados a la actividad del centro, que pasarán a formar parte del patrimonio documental asturiano y contribuirán a preservar la memoria de quienes, desde Argentina, mantuvieron viva la relación con la tierra de origen.
La visita se enmarca en la estancia que ambos están realizando estos días en Asturias y dentro de ese programa, el pasado miércoles fueron recibidos por el presidente del Principado, Adrián Barbón, en un encuentro institucional en el que también participaron la vicepresidenta, Gimena Llamedo.
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