La Plataforma Bolivariana de Canarias pide liberar los fondos retenidos a Venezuela para la reconstrucción

La Plataforma Bolivariana de Canarias (PBC) ha solicitado la devolución de los recursos que, según denuncia, permanecen "incautados ilegalmente" a Venezuela para facilitar la gestión de la emergencia y la reconstrucción del norte del país tras los dos terremotos que han causado miles de víctimas.

En un comunicado, la organización sostiene que Venezuela dispone de importantes activos bloqueados en el extranjero, entre ellos más de 1.600 millones de euros retenidos por la Unión Europea, 31 toneladas de oro custodiadas en el Reino Unido y activos de la petrolera CITGO intervenidos por Estados Unidos. También asegura que permanecen bloqueados miles de millones de dólares pertenecientes a la República y a PDVSA.

La plataforma considera que estos recursos deberían ponerse a disposición de las autoridades venezolanas para hacer frente a las consecuencias del desastre natural y denuncia que las sanciones económicas internacionales han limitado durante años la capacidad del país para mantener infraestructuras, adquirir equipamiento y reforzar los servicios públicos.

Asimismo, la PBC critica cualquier intento de utilizar la ayuda humanitaria con fines políticos o de intervención internacional y defiende que la asistencia exterior debe coordinarse bajo la dirección de las autoridades venezolanas. En ese sentido, pone como ejemplo la colaboración prestada por países como China, Rusia y Cuba.

La organización también ha hecho un llamamiento a la sociedad canaria para colaborar con las víctimas a través de campañas solidarias impulsadas por organizaciones de apoyo a Venezuela en España. Entre ellas cita una recogida de fondos promovida por la plataforma estatal Estamos con Venezuela y otra iniciativa desarrollada por la ONG SODePAZ junto a los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP), destinada a ofrecer atención psicológica a las familias afectadas.

Los portavoces de la Plataforma Bolivariana de Canarias, Anselmo Fariña y David González, trasladaron además sus condolencias a las víctimas y destacaron la respuesta solidaria del pueblo venezolano, así como los estrechos vínculos históricos que unen a Canarias con Venezuela.