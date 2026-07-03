Los equipos de rescate no cesan en Venezuela en pleno duelo nacional por las 2.595 víctimas mortales tras los terremotos

Bomberos de la Diputación de Badajoz en Venezuela tras los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado este jueves que la fase de búsqueda y rescate continúa activa más de una semana después del doble terremoto que sacudió el centro de la costa del país y que deja ya un balance provisional de 2.595 muertos y 12.400 heridos.

Durante una comparecencia pública, Rodríguez explicó que, aunque el Gobierno decretó el duelo nacional al cumplirse ocho días de la catástrofe, las operaciones de emergencia seguirán desarrollándose en aquellos puntos donde existan posibilidades de localizar supervivientes.

"Allí donde haya puntos activos y se tenga conocimiento de que puede haber personas con vida, la fase de búsqueda y rescate continúa", señaló la mandataria.

Refuerzo internacional para las labores de rescate

La presidenta encargada destacó la llegada al país de un equipo especializado procedente de Israel, cuyos integrantes colaborarán tanto en la localización de posibles supervivientes como en la evaluación de infraestructuras dañadas por los seísmos.

Según explicó, estos expertos ayudarán a determinar si en determinadas zonas afectadas permanecen personas atrapadas o cadáveres bajo los escombros antes de iniciar trabajos de reconstrucción.

Rodríguez también advirtió de que la situación sigue siendo delicada debido a las 862 réplicas registradas hasta el momento, lo que obliga a mantener una vigilancia constante sobre edificios e infraestructuras dañadas para evitar nuevos colapsos.

Contactos con el FMI y Estados Unidos para la reconstrucción

La dirigente venezolana anunció además conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y con el Departamento de Estado de Estados Unidos para crear un fondo destinado a la reconstrucción del país tras la catástrofe.

Según detalló, el objetivo inicial es disponer de un fondo equivalente a 200 millones de dólares (unos 175 millones de euros) para financiar las primeras actuaciones de recuperación de infraestructuras y atención a los afectados.

Asimismo, indicó que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, estará al frente del Estado Mayor encargado de coordinar los campamentos temporales, la vivienda y los proyectos de reconstrucción.

Críticas a las informaciones sobre la respuesta gubernamental

Durante la rueda de prensa, Rodríguez rechazó las críticas sobre una supuesta lentitud en la respuesta de las autoridades tras el desastre natural y defendió que los servicios de emergencia fueron desplegados desde el primer momento.

La presidenta encargada acusó además a determinados "laboratorios mediáticos" de intentar generar confusión y obstaculizar las labores de rescate mediante la difusión de mensajes que, según sostuvo, buscaban provocar situaciones de caos en las zonas afectadas.

En este contexto, justificó la militarización del estado de La Guaira, una de las regiones más castigadas por los terremotos, argumentando que era necesario garantizar el desarrollo seguro de las operaciones de emergencia y asistencia a la población.