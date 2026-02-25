El Pleno Consejo de las Illes Balears en el Exterior se celebrará en Punta Cana el 19 de marzo

El próximo pleno del Consejo de las Illes Balears en el Exterior se celebrará en la República Dominicana, concretamente en Punta Cana, el próximo 19 de marzo, coincidiendo con la visita institucional de la presidenta autonómica al país caribeño.

Este encuentro responde al compromiso que la presidenta de las Illes Balears adquirió con las comunidades baleares en el exterior durante el último pleno celebrado en Mallorca, donde anunció la voluntad de acercar la institución a los ciudadanos residentes fuera del archipiélago.

La colectividad balear en el mundo es un tejido diverso y dinámico que mantiene vivas sus tradiciones, la lengua y la cultura de las islas, al tiempo que contribuye activamente a las sociedades donde se han asentado. Desde América hasta Europa y otras partes del mundo, estas comunidades juegan un papel esencial en la promoción de la identidad exterior y en el fortalecimiento de los vínculos con el territorio de origen.

La presidenta balear durante el último Pleno de Comunidades Balears | Gobierno de Baleares

Precisamente el pasado mes de enero, Illes Balears y República Dominicana volvieron a encontrarse en el marco de FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid. Allí se destacó la importancia de seguir fortaleciendo los lazos que unen a ambos destinos, tanto a nivel humano como empresarial, en el contexto de una historia compartida de oportunidades.

Durante ese encuentro se firmó un convenio marco que sella una alianza estratégica entre las Illes Balears y la República Dominicana, basada en el intercambio de conocimiento turístico y la apuesta decidida por la formación.

El acuerdo contempla la puesta en marcha de programas conjuntos entre la Escuela de Hostelería de las Illes Balears, que este año celebra su 30 aniversario formando profesionales desde la excelencia, y diversos centros educativos dominicanos.