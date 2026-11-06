El poeta Olivier Herrera presenta “Amar es Libertad” en Santo Domingo

“Amar es libertad" reúne treinta años de trayectoria literaria, humana y profesional. Su título propone una reflexión que merece que nos detengamos en ella: amar exige reconocer la libertad del otro. Esa idea recorre todos sus poemas, donde el deseo de cercanía convive con el respeto por la autonomía de la persona amada”. Así escribe Helena Talaya, desde la Universidad de Boston, refiriéndose a una obra que merece la atención del lector por su sensibilidad y cercanía a las problemáticas tanto actuales como de la vida. “Su poesía enlaza la intimidad con la solidaridad. La preocupación por los pueblos originarios, por las mujeres que trabajan la tierra y por la dignidad de las personas prolonga el impulso amoroso hacia una responsabilidad compartida” nos recuerda Talaya.

Olivier Herrera (en el centro) junto al exministro Francisco Domínguez Brito (a la derecha) y el poeta dominicano José Mármol (a la izquierda) | Juanjo Dorado

El acto de presentación en Santo Domingo, el pasado 30 de septiembre, contó con la presencia del ex ministro de Medio Ambiente y Recursos naturales y ex procurador general de la República Dominicana, el señor Francisco Domínguez Brito. En el Pabellón de Autores, Autoras y Talleristas, en el Auditorio del Museo de Historia y Geografía, se pudo comprobar una vez más como la poesía de Olivier Herrera nace de una mirada atenta a la vida, al trabajo y al amor por la naturaleza.

Encuentro en la embajada de España

La celebración de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo fue también ocasión de encuentros entre autores como el propiciado por la Embajadora de España, Lorea Arribalzaga Ceballos, que reunió en la sede diplomática, entre otros, al autor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, Olivier Herrera, así como a otros autores y editores españoles participantes en la Feria y José Mármol, poeta homenajeado en esta edición 2026.

Olivier Herrera fue recibido en la Embajada de España por la Embajadora y el también poeta y Director del Instituto Cervantes Luis García Montero | Juanjo Dorado

Olivier Herrera Marín tiene un amplia trayectoria poética y vital. "Amar es Libertad" fue presentado en París anteriormente por Miquel Iceta, Embajador de España ante la Unesco y ex ministro de Cultura del gobierno de España que leyó en aquella ocasión una selección de poemas del autor. El embajador Iceta reconoció que cuando conoció a Herrera “surgió una sintonía espiritual”. “Un poeta es un escritor que pone su vida a disposición de los demás. Olivier es un poeta de la vida” aseguró. El poemario, antes de viajar a Santo Domingo ya ha recibido el beneplácito de los lectores suecos en una presentación en Gotemburgo, como también fue aplaudido en Alemania y México además de en ciudades españolas como Barcelona, Valencia o Castellón por no citar más que alguna de ellas.