La preservación de la lengua y la cultura gallegas en el exterior pasa por aprovechar las oportunidades de la digitalización y la inteligencia artificial, reforzar el papel de los centros gallegos y garantizar la implicación de las nuevas generaciones. Así lo recogen las conclusiones de la ponencia de Cultura y Lengua del XIV Pleno do Consello de Comunidades Galegas, elaboradas conjuntamente por la Xunta y las entidades participantes en el encuentro celebrado en Río de Janeiro.

El documento reconoce la contribución histórica de miles de gallegos emigrados a la conservación y transmisión de la lengua y de los vínculos con Galicia. Un esfuerzo colectivo que, según las conclusiones, debe tener continuidad mediante políticas de recuperación, catalogación, digitalización y difusión del patrimonio documental y cultural que conservan las comunidades gallegas repartidas por el mundo.

Uno de los principales ejes de actuación será la incorporación activa de la diáspora al Proxecto Nós, iniciativa que busca impulsar la presencia del gallego en el ámbito de las tecnologías lingüísticas y la inteligencia artificial. Para ello, se propone que los centros gallegos colaboren aportando grabaciones, correspondencia, publicaciones y otros materiales que permitan reconstruir la memoria de la emigración y, al mismo tiempo, enriquecer los recursos lingüísticos y los modelos de inteligencia artificial en gallego.

Las conclusiones también apuestan por reducir las barreras geográficas mediante una mayor oferta de recursos digitales de formación, nuevos materiales de aprendizaje y divulgación y un acceso más amplio a las pruebas CELGA en modalidad online. El objetivo es facilitar que las personas vinculadas a Galicia, independientemente de dónde residan, puedan aprender y mantener el contacto con la lengua y la cultura propias.

La juventud ocupa otro lugar prioritario en las propuestas del pleno. El documento considera necesario respaldar sus iniciativas, promover programas culturales y favorecer los intercambios entre generaciones y comunidades. Se trata de asegurar que el vínculo con Galicia no dependa únicamente de la memoria de quienes emigraron, sino que encuentre nuevas formas de expresión y continuidad entre sus descendientes.

En este proceso, los centros gallegos están llamados a desempeñar un papel fundamental, no solo como espacios de conservación de las tradiciones y la memoria colectiva, sino también como referentes de la actualidad cultural y social de Galicia en sus respectivos países.

Las conclusiones de la ponencia dibujan así una estrategia que combina memoria, innovación tecnológica y participación intergeneracional. Una apuesta por adaptar la acción cultural de la diáspora a los nuevos tiempos y reafirmar que Galicia también se construye y se proyecta más allá de sus fronteras.