La Xunta clausura en Río de Janeiro el XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González clausuró este jueves en Río de Janeiro el XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas, destacando el papel que tendrá la nueva Comisión Delegada en la elaboración de la próxima hoja de ruta de la Estrategia Galicia Retorna. Una iniciativa que, desde 2018, ha contribuido al regreso a Galicia de cerca de 50.000 personas.

Durante la clausura, González señaló que la labor de este órgano será fundamental en cuatro ámbitos: el retorno, la galleguidad, la atención social y la promoción de la cultura y la lengua gallegas. En materia de retorno, la Comisión colaborará en la definición de nuevas medidas para facilitar la vuelta de los gallegos del exterior.

También participará en los trabajos para sentar las bases de una nueva Ley de Galleguidad, que, según explicó el conselleiro, deberá ir más allá de la preservación de la memoria y reconocer la dimensión socioeconómica y el talento de las comunidades gallegas en el exterior como motores de desarrollo.

Otro de los objetivos será contribuir a que el apoyo de la Xunta llegue a todas las personas gallegas residentes fuera de Galicia que lo necesiten, además de impulsar nuevos mecanismos para difundir el idioma y adaptar su enseñanza a la era digital y a la inteligencia artificial.

José González agradeció asimismo el trabajo desarrollado durante los últimos tres años por la Comisión Delegada saliente y animó a las personas asistentes al Pleno a visitar Galicia en 2027, con motivo del próximo Año Xacobeo, y a participar en el Día de la Galicia Exterior.

Quince entidades de España, Europa y América integran la nueva Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas

La nueva Comisión Delegada | Galicia Aberta

La nueva Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas contará con quince entidades representativas de la diáspora, distribuidas entre España, Europa y América.

En representación de España participarán la Asociación Casas de Galicia de Barcelona e Provincia (Cataluña), la Asociación Centro Gallego en Álava (País Vasco), el Centro Galego de Castelló ‘O Aturuxo’ (Comunidad Valenciana), el Lar Gallego de Sevilla (Andalucía) y el Centro Galego de Burgos (Castilla y León).

Por parte de Europa estarán presentes el Centro Cultural Gallego de Cuxhaven (Alemania), el Centro Gallego de Marsella (Francia), Xuventude de Galicia-Centro Gallego de Lisboa (Portugal), la Asociación ‘As Xeitosiñas’ Grupo de Baile e Banda de Gaitas de Zürich y la Sociedade Galega Sementeira, ambas de Suiza.

La representación americana estará integrada por el Centro Gallego de La Plata (Argentina), la Asociación Cultural Hispano-Gallega Caballeros de Santiago (Brasil), la Sociedad Cultural Rosalía de Castro (Cuba), el Centro Social, Cultural y Deportivo de Bolos Valle Miñor (Uruguay) y el Centro Gallego de Maracaibo (Venezuela).

Estas quince entidades tendrán un papel destacado en la representación de las comunidades gallegas del exterior y en la colaboración con la Xunta para definir las próximas líneas de actuación en ámbitos como el retorno, la cultura, la lengua y la protección social.