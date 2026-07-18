La emigración sonense cobra vida en el libro "Sonenses en América y americanos en Porto do Son"

El Museo da Memoria Mariñeira Marea acogió la presentación del libro "Sonenses en América y americanos en Porto do Son", una obra de José Manuel Vázquez Lijó y Raúl Soutelo Vázquez que analiza la evolución de la emigración sonense y barbanzana desde el siglo XIX hasta nuestros días, ofreciendo una visión amplia del impacto que los movimientos migratorios tuvieron en la sociedad gallega y en las comunidades de destino.

La publicación trasciende el ámbito estrictamente local para abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva histórica y social. Aunque pone el foco en Porto do Son, amplía su mirada al conjunto de la comarca del Barbanza y recorre tanto la gran emigración transoceánica hacia América entre 1850 y 1930 como las migraciones hacia Europa iniciadas tras la Segunda Guerra Mundial, sin dejar de analizar las huellas que estos procesos continúan dejando en la actualidad.

A lo largo de sus páginas, los autores presentan la emigración como un elemento imprescindible para comprender la evolución de Galicia, las transformaciones económicas y sociales de los municipios de origen y los vínculos mantenidos durante generaciones entre ambas orillas del Atlántico.

Portada del libro | Galicia Aberta

La presentación del libro dio paso a la inauguración de la exposición "La memoria de la emigración en las familias de Porto do Son", una muestra que reúne documentos, fotografías y testimonios cedidos por vecinos del municipio y que complementa la investigación con una visión más cercana y humana de las experiencias migratorias.

En el acto participó el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, junto al alcalde de Porto do Son, José Luis Oujo Pouso, y uno de los autores de la obra, José Manuel Vázquez Lijó.

Durante su intervención, Miranda destacó que la memoria de la emigración es también la memoria de las familias que hicieron Galicia desde los dos lados del Atlántico, y subrayó que obras y exposiciones como estas permiten recuperar y preservar un patrimonio humano que forma parte de la identidad colectiva de Galicia. "Cada fotografía, cada carta y cada historia familiar forman parte de un patrimonio colectivo que tenemos la responsabilidad de conservar y transmitir a las nuevas generaciones", afirmó.

El secretario xeral puso en valor el trabajo desarrollado por los autores de la publicación, que reconstruye la historia de la emigración sonense desde el siglo XIX hasta la actualidad, analizando no solo los grandes movimientos migratorios hacia América, sino también las migraciones europeas de la segunda mitad del siglo XX y la huella que dejaron en el desarrollo económico, social y cultural de O Porto do Son. Al mismo tiempo, destacó que la exposición complementa esta labor investigadora ofreciendo una visión más cercana y emocional a través de documentos, fotografías y testimonios cedidos por las propias familias.

Además, Miranda recordó que ayuntamientos costeros como O Porto do Son mantuvieron históricamente una estrecha relación con la emigración y que miles de vecinos construyeron una nueva vida en países como Argentina, Uruguay, Cuba o Venezuela, sin perder nunca el vínculo con su tierra de origen. Fueron ellos, señaló, quienes llevaron Galicia por el mundo, quienes mantuvieron viva la cultura y quienes contribuyeron también al progreso de las comunidades que los acogieron.