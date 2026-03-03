Pradales defiende en Europa la oficialidad del euskera y el vínculo con su diáspora

El Lehendakari Imanol Pradales viaja este martes y miércoles, 3 y 4 de marzo, a Bruselas en el que será su tercer desplazamiento a la capital europea en la presente legislatura, con una agenda centrada en reforzar la proyección política de Euskadi en la Unión Europea y estrechar la relación con la diáspora vasca.

El viaje se produce en un momento clave para el rediseño de las políticas comunitarias, especialmente ante el debate sobre la futura Política de Cohesión post-2028. En este contexto, el Lehendakari participará en la cumbre Power Regions of Europe - Round Table Summit 2026, un foro de alto nivel que reunirá a regiones con gran capacidad económica y tecnológica para fijar una posición común ante el nuevo marco financiero europeo. Allí defenderá un modelo de fondos que premie la innovación, la competitividad y el peso industrial de los territorios.

Además, Pradales intervendrá en un diálogo estratégico organizado por el European Policy Centre (EPC), donde expondrá la visión vasca sobre el papel de la industria europea en un escenario marcado por la seguridad y la geopolítica, sin renunciar a la competitividad global.

Uno de los ejes políticos centrales del viaje será el encuentro bilateral con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, en su residencia oficial. Esta reunión, que da continuidad al contacto mantenido previamente en Davos, permitirá abordar cuestiones estratégicas como la defensa de las lenguas cooficiales en Europa y la necesidad de reforzar el papel de las regiones y naciones sin Estado con competencias legislativas en la toma de decisiones del Consejo Europeo.

En este marco, el Lehendakari trasladará la importancia de avanzar en el reconocimiento y uso del euskera en las instituciones comunitarias, así como en la consolidación de una diplomacia subestatal que permita a territorios como Euskadi influir de manera directa en los grandes debates europeos.

Más allá de la agenda institucional, el viaje tendrá también un marcado componente comunitario con encuentros previstos con la diáspora vasca en Bruselas. Estas reuniones buscan reforzar el vínculo con las comunidades vascas en el exterior, escuchar sus inquietudes y reconocer su papel como embajadoras culturales y económicas de Euskadi en el corazón de Europa.