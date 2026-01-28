Los premios "España Rumbo al Sur" reconocen el compromiso social, educativo y humanitario

Madrid acogió a finales del año pasado la entrega de los Premios España Rumbo al Sur (ERS) 2023, en su octava edición, con un acto celebrado en la sede de la organización. La ceremonia reunió a miembros, colaboradores y participantes de este programa de formación práctica para jóvenes de habla hispana de todo el mundo.

Con más de 18 ediciones desarrolladas en África e Hispanoamérica y más de 2.500 jóvenes participantes a lo largo de su trayectoria, España Rumbo al Sur quiso reconocer un año más la labor de personas e instituciones que destacan por su compromiso con la dignidad humana, la educación, el liderazgo y el servicio a la sociedad. Los galardones no cuentan con dotación económica y tienen un carácter simbólico: una figura africana de bronce elaborada mediante la técnica de la cera perdida por la etnia Gan del antiguo Imperio Mossi (actual Burkina Faso), acompañada de unas botas diseñadas por la firma española El Naturalista, colaborador habitual de ERS.

En esta edición, el Premio a la Labor Misionera recayó en Sor Justina de Miguel, religiosa de las Franciscanas Misioneras de María, por una vida dedicada durante más de cinco décadas al trabajo misionero en África. Acompañada por la hermana Montse, Sor Justina emocionó a los asistentes con un testimonio que puso rostro a la entrega silenciosa de miles de misioneros y al aprendizaje compartido en los proyectos en los que ERS ha desarrollado su labor formativa.

El Premio al Liderazgo fue concedido al general Ignacio Olazábal Elorz, responsable de la Brigada Guzmán el Bueno X, con base en Cerro Muriano (Córdoba). Su trayectoria al frente de distintas misiones internacionales y unidades operativas, así como su estilo de liderazgo cercano y eficaz, fueron destacados durante el acto. El general agradeció el reconocimiento con unas palabras que evocaron el valor del mando discreto y ejemplar.

El Premio a la Labor Docente e Investigadora distinguió al doctor Malamine Gaye, profesor de la Universidad de Dakar, doctor cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, docente de cultura africana en ERS desde 2008 y rey tradicional de Saint-Louis. Aunque no pudo asistir por encontrarse en Senegal, participó mediante una intervención telefónica en la que expresó su agradecimiento.

Por último, el Premio a la Difusión de la Cultura de Defensa fue otorgado a la Oficina del Ejército de Tierra Marca Ejército, encargada de acercar la labor de las Fuerzas Armadas a la sociedad civil. El galardón fue recogido por el coronel Carlos Manuel Fullana, quien subrayó la colaboración ininterrumpida del Ejército con ERS desde 2006 y el impacto de esta experiencia en las vocaciones militares de los jóvenes participantes.

El acto fue clausurado por Telmo Aldaz, director de España Rumbo al Sur, quien agradeció la presencia de los asistentes y puso en valor el espíritu de servicio, aprendizaje y compromiso que define a este proyecto educativo desde sus inicios.