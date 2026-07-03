El presidente de FAER reclama sacar la Ley de Memoria Democrática del terreno electoral

El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FAER), Emilio Almodóvar, ha reclamado que el debate sobre la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la "Ley de Nietos", abandone el terreno de la confrontación electoral y se centre en los derechos de los descendientes de la emigración española y en la gestión de su incorporación como ciudadanos.

Almodóvar considera que el debate político de las últimas semanas ha quedado reducido a una discusión sobre cifras y estrategias electorales, calificando de "mirada reduccionista" las acusaciones de que la ampliación de la nacionalidad responde a una supuesta "ingeniería electoral". A su juicio, se trata de una postura "impostada para remover la arena política más que de un análisis real".

El presidente de FAER también muestra su sorpresa por el cambio de discurso del Partido Popular respecto a una reivindicación que, recuerda, "durante años ha contado con la sensibilidad y el respaldo de la gran mayoría de las fuerzas políticas", incluido el propio PP. En ese sentido, sostiene que la restitución de la nacionalidad a los descendientes de emigrantes y exiliados responde a una demanda histórica y de justicia.

Asimismo, rechaza la idea de que los nuevos ciudadanos españoles en el exterior constituyan un bloque electoral homogéneo. "La ciudadanía española en el exterior es tan diversa y compleja como la que reside en la península y ejerce su derecho en conciencia", afirma, al tiempo que advierte de que atribuirles un comportamiento electoral uniforme supone "restarles autonomía, subestimar su madurez democrática y faltar al respeto a sus propios orígenes".

Almodóvar también critica la propuesta de Vox de eliminar el voto por correo para los residentes en el exterior y recuperar un sistema que obligue a votar presencialmente en los consulados. A su juicio, esa medida supondría "privarles de su derecho efectivo al sufragio", dadas las grandes distancias que muchos ciudadanos deben recorrer para llegar a una sede consular. "Todos los españoles, residan donde residan, deben ser tratados en condiciones de igualdad; no existen ciudadanos de primera y de segunda", subraya.

No obstante, el presidente de FAER también dirige críticas al Gobierno por la gestión de la ley. Considera que el Ejecutivo ha demostrado una "flagrante falta de previsión" al no dotar de suficientes medios humanos y materiales a los consulados, lo que ha provocado un importante atasco administrativo en la tramitación de los expedientes. "Aprobar un derecho sobre el papel sin dotarlo de los recursos necesarios para gestionarlo con dignidad genera frustración y devalúa la propia acción del Estado", sostiene.

Desde la experiencia de las asociaciones integradas en FAER, Almodóvar asegura que las personas que obtienen o solicitan la nacionalidad española no preguntan por cuestiones políticas, sino por aspectos prácticos relacionados con un posible retorno. Entre las consultas más habituales figuran los trámites administrativos para establecerse en España, las oportunidades de empleo y emprendimiento, las ayudas disponibles, la fiscalidad, los derechos laborales o los servicios existentes en las distintas comunidades autónomas.

El responsable de la federación defiende que estos nuevos ciudadanos representan una oportunidad para España, tanto por su aportación económica como por su contribución a afrontar retos como el envejecimiento de la población y la despoblación rural.

Por ello, reclama un mayor respaldo del Gobierno a las asociaciones de emigrantes retornados, que, asegura, han asumido gran parte de la labor de orientación ante la falta de canales ágiles de información por parte de la Administración. En este sentido, pide formación técnica continua, una colaboración más estrecha con las administraciones públicas y una financiación estable que permita mantener este servicio de asesoramiento.

"Dejemos de mirar a los descendientes de la emigración únicamente como papeletas en una urna o como meros expedientes en un despacho consular colapsado. Son historia viva de nuestro país, ciudadanos de pleno derecho y un valioso capital social y económico para toda España", concluye Almodóvar.