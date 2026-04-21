El Principado destina 150.000 euros a la Escuela de Asturianía

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado la concesión de subvenciones por un importe total de 150.000 euros destinadas a la Escuela de Asturianía, con el objetivo de cubrir los gastos de manutención y estancia del alumnado participante en esta iniciativa formativa.

La ayuda permitirá financiar el tercer curso de la séptima promoción, que se celebrará en Oviedo entre los días 17 y 31 de julio.

La Escuela de Verano de Asturianía cumple una doble función. Por un lado, busca mantener y reforzar los vínculos entre Asturias y la colectividad asturiana residente en el exterior. Por otro, tiene como finalidad formar al alumnado para que pueda transmitir posteriormente esos conocimientos en los centros asturianos de sus países de origen.

En esta edición participarán un total de 24 personas, de las que 13 son hombres y 11 mujeres. Los asistentes proceden de centros asturianos ubicados en países como Uruguay, Chile, Argentina y Venezuela, así como de la Comunidad de Madrid.

El Principado refuerza su apuesta por la difusión de la cultura asturiana en la Asturias no territorial, apoyándose en la red de centros asturianos en el exterior y en la formación de nuevos monitores que actúan como transmisores de estas tradiciones.