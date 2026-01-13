El Principado ha destinadi cerca de 700.000 euros en esta legislatura en ayudas a la comunidad asturiana en Venezuela

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, mantuvo un encuentro telemático el pasado martes con asturianos y asturianas residentes en Caracas, en el que trasladó un mensaje de apoyo y compromiso del Gobierno asturiano ante la situación que atraviesa Venezuela y las dificultades de su colectividad en el exterior.

Durante la reunión, en la que también participaron la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, Llamedo puso de relieve que Asturias “no se olvida de quienes viven fuera” y que mantiene un contacto constante con su comunidad en el país caribeño.

La vicepresidenta destacó especialmente la relación estrecha que el Principado mantiene con el Centro Asturiano de Caracas y con la Fundación Centro Asturiano de Caracas, a los que definió como “nuestros ojos sobre el terreno y un apoyo fundamental para detectar situaciones de necesidad, demandas de apoyo social o posibles actuaciones institucionales”.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el Principado ha destinado cerca de 700.000 euros en ayudas a emigrantes asturianos residentes en Venezuela en esta legislatura, con especial atención al año 2025, en el que alrededor de un centenar de personas en situación de especial vulnerabilidad recibieron apoyo económico directo por parte del Gobierno.

Estas ayudas se enmarcan en el conjunto de políticas de atención a la emigración que el Principado viene desarrollando, que incluyen líneas de apoyo individualizadas para asturianos y sus descendientes en situación de necesidad en países de América Latina. En 2024, por ejemplo, la Administración autonómica ya había destinado recursos a casi 833 emigrantes en situación vulnerable, con la mayor parte de ayudas dirigidas a residentes en Argentina, Cuba y Venezuela.

El encuentro con la comunidad asturiana en Venezuela forma parte de una serie de contactos institucionales que persiguen reforzar los vínculos con la diáspora, conocer de primera mano sus necesidades y reforzar la cooperación con las asociaciones y centros asturianos que actúan en el exterior, especialmente en contextos de especial complejidad social y económica como el que vive el país sudamericano