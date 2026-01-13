Sí, ¡lo mucho cansa!, dijo el pastor. Y no se trata del cansancio de una posible resaca post navideña. Se trata de lo que hemos comprobado, una vez más, tras el jueves 8 de enero, celebrada la “cumbre” entre el presidente del Gobierno -Sánchez Pérez-Castejón- y el líder de ERC -Oriol Junqueras Vies- en Moncloa. Las primeras informaciones de la “cumbre”, que encumbra a Junqueras por haber alcanzado un acuerdo sobre un nuevo sistema de financiación para Cataluña, que supondrá 4.700 millones de euros adicionales para esa Comunidad, avala lo que sabíamos: No todos los votos sirven (valen) igual. De esta guisa, la consecución de esta financiación tan singular para Cataluña, por parte de Junqueras, que no es presidente de ninguna Comunidad Autónoma ni ministro, se diagnostica de rotura de los principios de solidaridad desde el mismo palacio de la Moncloa. Jamás un tampoco pudo llegar a tanto. “Lo mucho cansa!

¡Estimado lector! Si tuvo la paciencia de llegar hasta aquí, le digo que no hace falta saber quién es Oriol Junqueras Vies; basta con consultar Wikipedia. Y ya aquí encontrará que se trata de un político español -que reniega serlo, y eso no lo dice wikipedia, lo digo yo- nacido en Barcelona, de ideología independentista catalana, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Como consecuencia de los resultados de las últimas elecciones Generales de 2023, ERC obtuvo 466.020 votos, que representan el 1´89 del porcentaje de votos y 7 escaños. A partir de ahora, pasará a la historia como el político amnistiado que, sin presidir ninguna Comunidad Autónoma (CCAA), es recibido en Moncloa como si lo fuera, y se asegura más recursos a cuenta de las demás Comunidades, y de paso rompe los principios de solidaridad, igualdad y equilibrio territorial, por orden y gracia de Sánchez Pérez-Castejón. Otra cesión de Sánchez al permanente chantaje independentista para mantenerse en Moncloa. ¡Lo mucho cansa!

A partir de ahora, pasará a la historia como el político amnistiado que, sin presidir ninguna Comunidad Autónoma (CCAA), es recibido en Moncloa como si lo fuera

Por vez primera en España, y por parte de un presidente del Gobierno de la Nación, la financiación de una CCAA se negocia con cualquier, entendido este cualquier como sin necesidad de que ni miembro sea de un gobierno de una CCAA Se ha perdido la dignidad y vergüenza política. En España ya no gobierna el que gana las elecciones, sino el que suma. Nunca 466.020 votos, que representan el 1,89 del porcentaje de votos, con 7 escaños, pudo llegar a recibir tanto, a costa de los demás. Por lo que se deduce que no todos los votos sirven (valen) igual; ocurre así cuando el objetivo es mantenerse en Moncloa, no por el interés general. Se hace un proveedor de pago, al estilo de la colaboración de entidades bancarias, creando un sistema de pagos instantáneos entre particulares… y se arregla. O sea, ¡un bízum!

El “bízum del Gobierno a ERC”, por valor de 4.700 millones, pasado unos días y conocidas las reacciones, sólo deja satisfechos al Gobierno, a la propia ERC y socialistas catalanes, además de los socialistas gallegos del PSdeG. Hasta los demás independentistas catalanes dicen no al acuerdo. Las CCAA socialistas -Asturias Y Castilla La Mancha- no bendicen tampoco la operación… Entonces, “cui prodest”? Pues a Sánchez, en su intento de continuar hasta 2027 con o sin contar con el Parlamento, el legislativo. Cansino el proceder -al que algunos tratan de corrupción- que ni quedan ganas de explicar, por la sensación que desencadena a muchos españoles, al hacérseles creer que este nuevo sistema de financiación desde Moncloa, incluido el principio de ordinalidad para Cataluña, se estime equitativo y garante para todas las CCAA ¡Lo mucho cansa!

Una oferta que ni contenta a las Comunidades socialistas que gobiernan. ¡Eso sí!, a los socialistas gallegos, en la oposición extrema -los últimos de la oposición en Galicia- les hace gracia y la bendicen. Será tan difícil entender que lo que es de todos tiene que tratarse entre todos; nunca con uno que ni está en el Parlamet, ni en el Congreso, por mucho que sirva a la causa sanchista. Y también se plantean a recaudar todo el IRPF para Cataluña. ¡Lo mucho cansa! En política se puede hacer de todo, menos el ridículo (Tarradellas), pero hay ridículos interesados. ¡Señor Besteiro!: En una “financiación de suma cero” la ganancia de un participante se equilibra con las pérdidas de los demás participantes. No siendo que usted muestre interés por otra cosa. Pero, entonces, piense que lo ¡mucho cansa!, según el pastor.