Barbón tras su audiencia con el Papa León XIV: “Salí con un inmenso sentimiento de paz y con Asturias muy presente”

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, fue recibido el pasado sábado en audiencia privada por el Papa León XIV en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Un encuentro calificado por el Gobierno autonómico como "histórico", dado que fue la primera vez que un Pontífice recibe personalmente al jefe del Gobierno asturiano.

“Para mí, como presidente del Principado, es un inmenso honor haber sido recibido por el Papa y poder transmitirle mi preocupación por la deriva de crispación, conflictos y guerras que asolan el mundo”, declaró Barbón en sus redes sociales tras la reunión, que calificó de “emocionante” y de la que aseguró haber salido “con un inmenso sentimiento de paz”.

El encuentro se produjo en el marco del viaje institucional iniciado el viernes por el presidente a Roma y fue posible gracias a las gestiones realizadas por el cardenal Ángel Fernández Artime, natural de Luanco y figura muy vinculada a Asturias. Según explicó Barbón, los contactos para organizar la visita comenzaron en vida del Papa Francisco y se mantuvieron tras la elección de León XIV. El domingo, además, el presidente visitó la tumba de Francisco en Roma.

El Santo Padre y Adrián Barbón durante la entrega de obsequios | Gobierno de Asturias

Durante la audiencia, Barbón subrayó ante el Pontífice la preocupación por el aumento de la tensión internacional y las amenazas a la paz, con referencias a conflictos como los de Ucrania y Gaza, así como a la situación de Venezuela, país que acoge una importante colonia asturiana. “Le hablé también de Asturias, de su historia, su cultura, su patrimonio natural y, sobre todo, de sus gentes, a las que represento con enorme orgullo”, añadió.

Como muestra del patrimonio histórico y cultural asturiano, el presidente entregó al Papa dos obsequios de gran valor simbólico y académico: una edición facsimilar de la Biblia de Danila (siglo IX), editada por el Principado en 2010, y un ejemplar de Glossae Cavenses. Exégesis bíblica en la Asturias del siglo IX, publicado en 2023. Ambas obras contribuyen a la recuperación y difusión de uno de los testimonios más relevantes del legado cultural del antiguo Reino de Asturias.

La Biblia de Danila, considerada la biblia pandectas más antigua del ámbito ibérico, fue copiada en un scriptorium asturiano en la primera mitad del siglo IX y destaca por su excepcional valor artístico y paleográfico. El segundo volumen recoge la transcripción crítica de las glosas marginales del códice y culmina más de dos décadas de investigación académica.

El presidente del Principado junto al Santo Padre y al cardenal asturiano | Gobierno de Asturias

Barbón, que se declara católico practicante, enmarca esta audiencia dentro de su agenda de relaciones institucionales como presidente del Principado. Antes de regresar a Asturias, el jefe del Ejecutivo autonómico tiene previsto reunirse mañana lunes con la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá, exministra de Educación.

“Con la reserva y el respeto que merece un encuentro de este tipo, puedo decir que fue una experiencia profundamente humana e institucional”, concluyó el presidente.