El Principado facilita la tramitación de ayudas a los asturianos en Cuba en los difíciles momentos que vive la Isla

de izquierda a derecha: Pilar González (trabajadora del servicio de Emigración y Políticas de Retorno); Liliana Artime, responsable de la relación con el Principado en Santa Clara; el director general de director general de Emigración y Políticas de Retorno en funciones, Marcos Niño y la trabajadora social del Principado, Covadonga Díaz.

El director general de Emigración y Políticas de Retorno en funciones, Marcos Niño, junto a dos trabajadoras sociales del Principado, se ha desplazado estos días a Cuba para acompañar e informar a los asturianos y asturianas residentes en la isla sobre las ayudas individuales de carácter asistencial y social que el Ejecutivo autonómico mantiene abiertas hasta el 23 de junio.

El viaje se enmarca en el seguimiento a la colectividad asturiana en el exterior, especialmente en un país que atraviesa una situación compleja y en el que el acceso a recursos básicos y trámites administrativos resulta especialmente dificultoso.

Durante la estancia, el equipo del Principado ha mantenido reuniones con representantes de centros asturianos, familias emigrantes y posibles solicitantes, con el objetivo de resolver dudas y facilitar el acceso a las subvenciones, destinadas a personas en situación de vulnerabilidad.

El programa de trabajo ha incluido encuentros en la sede de la Federación de Asociaciones Asturianas en Cuba, en La Habana, y en la Casa Canaria de Santa Clara, donde se han abordado las principales necesidades de la comunidad asturiana residente en la isla.

Las ayudas, dotadas este año con 500.000 euros, están dirigidas a personas mayores de 65 años y a personas de entre 18 y 64 años en situación de especial vulnerabilidad por enfermedad grave, discapacidad o violencia de género. En la última convocatoria, el Principado concedió en Cuba 505 ayudas por un importe total de 156.232 euros.

La actuación forma parte de la estrategia del Gobierno del Principado de mantener un contacto directo y continuado con la emigración asturiana, reforzando la atención a quienes residen en territorios con mayores dificultades de acceso a servicios y apoyos sociales.