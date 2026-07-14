El Principado reconoce la asturianía del Centro Asturiano de Rosario y amplía a 40 la red oficial de entidades

El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado el reconocimiento de asturianía del Centro Asturiano de Rosario-Biblioteca Popular Álvaro Flórez Estrada, en Argentina, que pasa a formar parte de la red oficial de comunidades asturianas reconocidas, integrada ahora por 40 entidades.

La distinción acredita el vínculo histórico, social y cultural de la institución con Asturias y pone en valor su labor como espacio de encuentro de la emigración, así como su contribución a la conservación y difusión de la identidad, las tradiciones y la cultura asturianas fuera de la comunidad autónoma.

Fundado el 1 de noviembre de 1904, el Centro Asturiano de Rosario es una de las instituciones de la emigración asturiana con mayor trayectoria en Argentina y está considerado uno de los centros asturianos más antiguos de Sudamérica que continúa en activo. Su denominación completa es Centro Asturiano de Rosario-Biblioteca Popular Álvaro Flórez Estrada, Deportiva, Mutual, Cultural y Social, un nombre que refleja la amplia actividad que desarrolla desde hace más de 120 años.

Grupo de baile del Centro Asturiano de Rosario | Centro Asturiano de Rosario

La entidad, cuya sede social se encuentra en la calle San Luis, en el centro de Rosario, dispone además del Prado Asturiano, un complejo destinado a actividades deportivas, sociales y culturales. Asimismo, la biblioteca que lleva el nombre del economista y político asturiano Álvaro Flórez Estrada constituye uno de sus principales patrimonios culturales y forma parte de la red de bibliotecas populares de la ciudad.

El Centro Asturiano de Rosario es una de las entidades de referencia de la diáspora en Argentina, un país que alberga una de las comunidades de origen asturiano más numerosas y activas del mundo. A lo largo de su historia ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el nombramiento, en 1987, del entonces príncipe de Asturias, hoy Felipe VI, como Socio de Honor de la institución.

Con esta incorporación, el Gobierno del Principado continúa reforzando su política de apoyo al movimiento asociativo asturiano en el exterior. Durante la presente legislatura también han obtenido el reconocimiento de asturianía los centros asturianos de Cangas del Narcea y Lanús, ambos en Argentina, así como el de Tarragona.