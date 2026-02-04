Los productos asturianos llegan ya a 150 países y se duplican las empresas exportadoras en dos décadas

Asturias ha duplicado en los últimos veinte años su actividad exportadora, tanto en volumen de facturación como en número de empresas que venden de forma regular en el exterior. En la actualidad, los productos asturianos llegan a más de 150 países y el Principado cuenta con una red exterior activa en más de 80 mercados estratégicos.

Las ventas al exterior han pasado de 2.302 millones de euros en 2006 a 5.770 millones en 2025, lo que supone un incremento del 150%. En paralelo, el número de compañías que exportan de manera habitual ha crecido un 112%, al pasar de 320 a 677 firmas.

Lo dijo el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, durante la inauguración de los Open Days, el principal encuentro de internacionalización que organiza la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex). El evento coincide con el 20 aniversario de la entidad y reúne en esta edición a más de 500 empresas y profesionales.

El consejero y el director de Asturex, Bruno López, destacaron el papel clave que ha desempeñado la sociedad pública en la transformación del perfil exportador asturiano desde su creación en 2006. En estas dos décadas, Asturex ha organizado 800 misiones comerciales y ferias internacionales y presta asesoramiento cada año a cerca de medio millar de empresas.

El consejero ha subrayado el valor del acompañamiento que ofrece Asturex a las compañías en sus procesos de internacionalización, así como su contribución a la apertura de nuevos mercados para los productos y servicios asturianos. Asimismo, ha señalado la importancia de reforzar la presencia en sectores de tecnología avanzada, donde las empresas del Principado están ganando peso de forma progresiva.

Los Open Days 2026 ponen el foco en nuevos mercados de Asia, África y América Latina y cuentan con la participación de una treintena de colaboradores de la red exterior y 26 consultores especializados en ámbitos como fiscalidad, aspectos legales, logística o marketing digital. A lo largo de dos jornadas se celebrarán cerca de 500 reuniones, además de diez ponencias y sesiones dedicadas a nuevas herramientas tecnológicas y a oportunidades de negocio en mercados estratégicos como Estados Unidos, Brasil y el Sudeste Asiático.

El objetivo del encuentro es acercar a las empresas exportadoras, y a aquellas interesadas en iniciar su actividad internacional, el conjunto de servicios que ofrece Asturex y su red global de colaboradores en origen y destino.