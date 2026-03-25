El programa Añoranza incorporará a los descendientes de emigrantes asturianos como beneficiarios

El Gobierno del Principado de Asturias mejorará el programa Añoranza para facilitar que más personas emigrantes puedan regresar temporalmente a la región y reencontrarse con sus raíces. La próxima convocatoria contará con un 50% más de presupuesto, al pasar de 60.000 a 90.000 euros; rebajará la edad mínima de acceso de 65 a 60 años y se abrirá por primera vez a hijos e hijas de personas nacidas en Asturias.

La vicepresidenta, Gimena Llamedo, lo ha anunciado durante su visita al Centro Asturiano de Mar del Plata, una entidad histórica de la diáspora en Argentina, fundada en 1914 y reconocida oficialmente como centro asturiano desde 1985.

La idea del ejecutivo autonómico es que el programa llegue a más personas, se adapte mejor a la realidad actual de la emigración y mantenga viva una de las iniciativas más simbólicas de las políticas de retorno. Añoranza está dirigido a personas emigrantes con dificultades para viajar y les permite regresar temporalmente a Asturias, reencontrarse con familiares y amistades y volver a pisar la tierra de la que partieron hace años.

Gimena Llamedo con emigrantes asturianos en Mar del Plata | Gobierno de Asturias

“El compromiso del Principado es claro: escuchar a nuestra comunidad en el exterior y mejorar, convocatoria a convocatoria, las herramientas que ponemos a su disposición para mantener vivos los lazos con su tierra”, ha afirmado la vicepresidenta.

El programa permite a las personas seleccionadas participar en una estancia que combina visitas a sus concejos de origen, actividades culturales y el conocimiento de la realidad actual de Asturias. “Añoranza es mucho más que un viaje: es una forma de volver a casa, de recuperar vínculos y de reconocer a quienes, pese a la distancia, nunca han dejado de sentirse parte de Asturias”, ha subrayado Llamedo.

La edición de 2025 ya supuso un primer paso en la mejora del programa, con una dotación de 60.000 euros y la financiación del viaje y la estancia de hasta ocho personas. La convocatoria de este año incorpora cuatro plazas más y adoptará una fórmula más abierta, flexible y adaptada a las distintas realidades familiares de la emigración asturiana.

La vicepresidenta ha querido presentar estas mejoras en el Centro Asturiano de Mar del Plata por su valor simbólico para la emigración asturiana en Argentina. Con más de un siglo de trayectoria, la entidad, presidida por José Manuel G. Vecino, representa el legado de varias generaciones que han mantenido vivo el vínculo con su tierra al otro lado del Atlántico.

Durante la visita, Llamedo ha agradecido esta labor y ha destacado el papel que siguen desempeñando los centros asturianos como espacios de referencia para la comunidad en el exterior.

El viaje a Mar del Plata forma parte de la agenda institucional que la vicepresidenta desarrolla en Argentina y Uruguay para estrechar los lazos del Principado con la emigración asturiana del Cono Sur y reforzar la relación con unas entidades que continúan siendo hoy un punto de encuentro para miles de asturianos y asturianas.