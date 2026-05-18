El próximo viernes se contabilizará el voto exterior en las elecciones andaluzas

El próximo viernes se hará el escrutinio definitivo del voto CERA correspondiente a las elecciones autonómicas andaluzas celebradas este 17 de mayo, un recuento que permitirá cerrar oficialmente los resultados de unos comicios marcados por la amplia victoria del Partido Popular de Juanma Moreno.

El recuento del voto exterior podría modificar ligeramente la distribución final de votos y porcentajes en algunas circunscripciones, aunque no se esperan cambios significativos en el reparto de escaños.En las elecciones andaluzas de 2022, fue especialmente baja y estuvo condicionada por el voto rogado. De los 263.504 andaluces inscritos en el censo de residentes ausentes, únicamente votaron 4.542 personas, lo que supuso una participación del 1,72%.

Entonces, el Partido Popular fue la lista más votada con 1.883 sufragios, lo que supuso el 24,6% del total de 7.646 votos emitidos desde el exterior. Muy cerca quedó el PSOE, con 1.828 votos (23,9%), apenas 55 menos que los populares. En tercera posición se situó Por Andalucía (IU, Más País y Verdes Equo), con 1.271 votos (16,6%), seguido de Vox con 1.170 (15,3%) y Adelante Andalucía-Andalucistas, que obtuvo 512 votos (6,7%).

De cara al escrutinio de este viernes, no se espera un gran incremento en la participación del voto de los residentes ausentes, pese al crecimiento del censo, que ha aumentado un 14,6% respecto a 2022. Este incremento se explica, en parte, por las nuevas nacionalizaciones vinculadas a la ‘ley de nietos’, que ha ampliado el número de electores en el exterior.

En cuanto a los resultados, El PP volvió imponerse en las ocho provincias andaluzas, aunque perdió cinco escaños respecto a 2022 y se quedó con 53 diputados, a solo dos de la mayoría absoluta fijada en 55 parlamentarios. Este resultado obliga a los populares a depender nuevamente de Vox para garantizar la investidura y la estabilidad parlamentaria.

La formación liderada por Manuel Gavira logró 15 escaños, uno más que en las elecciones de 2022. Durante toda la campaña, Vox insistió en endurecer las políticas migratorias y en aplicar medidas de “prioridad nacional”, siguiendo la línea marcada en otras comunidades autónomas.

Por su parte, el PSOE sufrió un nuevo retroceso electoral con María Jesús Montero como candidata y obtuvo 28 diputados, el peor resultado histórico de los socialistas andaluces. La candidatura centró buena parte de su campaña en la defensa de los servicios públicos y especialmente de la sanidad, aunque no logró recuperar terreno en el tradicional bastión socialista.

A la izquierda del PSOE, Adelante Andalucía protagonizó uno de los grandes crecimientos de la jornada electoral. La formación encabezada por José Ignacio García pasó de dos a ocho diputados y logró representación en casi toda la comunidad. Mientras, Por Andalucía resistió con cinco parlamentarios, suficientes para mantener grupo propio en la Cámara autonómica.