Juanma Moreno se queda al borde de reeditar su mayoría absoluta en Andalucía y necesitará el aval de Vox

Con el escrutinio al 96,5%, Juanma Moreno se ha quedado a las puertas de reeditar su mayoría absoluta en Andalucía. De este modo, con 53 diputados, a dos de la mitad más uno del Parlamento, afronta una investidura —y una legislatura— condicionada por el aval de Vox, que con 15 escaños (uno más que en los anteriores comicios) se hace con la llave de la gobernabilidad, al igual que en Extremadura, Murcia, Castilla y León, Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón.

Pese a perder cinco representantes en la Cámara andaluza, el PP de Juanma Moreno conserva una posición dominante, pero pierde la autonomía política que le había dado su anterior mayoría absoluta.

Así quedaría el reparto de diputados en el arco parlamentario en la Junta de Andalucía. | Europa Press

Por su parte, María Jesús Montero ha hundido al PSOE por debajo de su suelo histórico, con dos menos de los 30 escaños que obtuvo hace cuatro años Juan Espadas. Así las cosas, y a pesar de la implicación en la campaña de Pedro Sánchez, la exvicepresidenta del gobierno aleja a los socialistas todavía más de su mejor marca en una comunidad que gobernaron durante 37 años y que se consideraba el granero de votos de los del puño y la rosa: 66 diputados en 1982.

Mientras, con ocho escaños, la fuerza andalucista Adelante Andalucía ha logrado superar a Por Andalucía, la marca que aglutina a las formaciones estatales a la izquierda de los socialistas, que cae hasta la última posición con cinco representantes.

Por provincias

Atendiendo a la distribución geográfica, el PP ha vencido en las ocho provincias andaluzas, mientras el PSOE ha quedado en segunda posición en siete de ellas: en Almería, la segunda plaza ha sido para Vox, con los mismos tres diputados que los socialistas pero mayor porcentaje de voto.

Comparativa de los resultados electorales por provincias. | Europa Press

En esta circunscripción, al igual que en Córdoba y Granada, los populares han duplicado el número de diputados socialistas, mientras en Málaga y Cádiz la distancia ha sido todavía mayor. En cambio, en Sevilla, Huelva y Jaén María Jesús Montero ha logrado reducir un poco esta amplia diferencia.