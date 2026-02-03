El proyecto europeo Ultreia-Sudoe refuerza la gobernanza compartida del Camino Lebaniego

San Vicente de la Barquera ha acogido la segunda reunión del grupo de trabajo (Hub) del proyecto europeo ULTREIA-Sudoe, una iniciativa liderada por la Fundación Camino Lebaniego que busca impulsar la dinamización económica y social de los territorios vinculados al Camino Lebaniego a través de una gestión colaborativa y sostenible.

El encuentro dio continuidad al proceso de gobernanza compartida iniciado semanas atrás y se centró, en esta ocasión, en desarrollar la primera de las siete líneas estratégicas del proyecto. La elección de San Vicente de la Barquera como sede responde a su papel estratégico como punto de conexión entre el Camino de Santiago de la Costa y el Camino Lebaniego, además de reforzar el carácter itinerante del Hub, que celebrará a lo largo de este año un total de cinco reuniones en distintas localidades del territorio.

Esta segunda sesión, la primera de carácter operativo tras la reunión informativa celebrada en Potes, reunió a representantes institucionales, agentes locales y profesionales vinculados al Camino, entre ellos el alcalde de Herrerías, Ramón Cuesta. El objetivo fue consolidar un espacio de trabajo conjunto orientado a definir acciones concretas y consensuadas que contribuyan al desarrollo sostenible del trazado y de las comunidades que lo integran.

Durante la jornada se abordaron aspectos de la gobernanza compartida, como la periodicidad de las reuniones, la incorporación de nuevos sectores al grupo de trabajo y la ampliación de los canales de comunicación, sentando las bases organizativas para el desarrollo del resto de líneas estratégicas del proyecto.

En las próximas reuniones se trabajará sobre otros ejes incluidos en el Plan de Acción de ULTREIA-Sudoe, como la valorización del patrimonio cultural, el desarrollo local, la mejora de la experiencia peregrina, la accesibilidad universal, la innovación tecnológica y la adaptación al cambio climático.

Tanto la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar G. Bahamonde, como la alcaldesa de San Vicente de la Barquera, Charo Urquiza, destacaron los buenos datos turísticos registrados en 2025 en relación con la llegada de peregrinos al Camino Lebaniego y subrayaron la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada entre todas las administraciones y agentes implicados para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible.

De forma paralela a la puesta en marcha de estos Hub de trabajo, el proyecto ULTREIA-Sudoe desarrolla acciones complementarias orientadas a mejorar la gestión del Camino y la experiencia de peregrinos y visitantes. Entre ellas se encuentran la instalación de sistemas de medición de afluencia para obtener datos fiables sobre los flujos de paso y la creación de las Paradas en el Camino, espacios físicos y virtuales de acogida, descanso e información que también funcionan como escaparate de productos y servicios locales.

El proyecto ULTREIA-Sudoe se enmarca en el programa europeo Interreg Sudoe y cuenta con un presupuesto total de 1,4 millones de euros, financiado en un 75 % por fondos europeos. En él participan entidades de España, Francia y Portugal, con el objetivo de revitalizar el turismo de interior y favorecer el desarrollo rural en los territorios por los que discurren los Caminos de Santiago, promoviendo estrategias compartidas en el suroeste europeo.