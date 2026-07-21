El PSdeG sostiene que Rueda utiliza las Medallas de Galicia para "exculparse" con la emigración

El PSdeG considera que la decisión de la Xunta de dedicar las Medallas de Galicia de este año a cuatro representantes de la colectividad gallega en el exterior responde a un intento del presidente autonómico, Alfonso Rueda, de "exculparse" con la emigración tras sus críticas a la Ley de Memoria Democrática y a los efectos de la conocida como Ley de Nietos.

El diputado autonómico y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, realizó estas declaraciones al ser preguntado por el anuncio del Gobierno gallego de conceder las Medallas de Galicia a Claudia Álvarez, empresaria y vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata; Beatriz Gil, fiscal en Suiza; Carla Angola, periodista venezolana de origen gallego; y Camila Fernández, odontóloga y empresaria en Brasil.

Torrado aseguró que los socialistas siempre respaldan el reconocimiento a personas que contribuyen a fortalecer la galleguidad en el exterior, pero sostuvo que, en esta ocasión, la decisión "parece un intento de expiación del PP o del presidente Rueda".

"Después de hacer un ridículo espantoso con la Ley de Nietos al intentar poner en duda a la emigración que antes defendía, ahora toca la parte del día en la que hay que defender a la emigración", afirmó.

El dirigente socialista insistió en que "la realidad es que es un intento de exculparse y de hablar ahora de una emigración que hace dos días estaba desmereciendo y desprestigiando". En este sentido, resumió la posición de su partido asegurando que "parece que el PP quiere ponerles medallas, pero quitarles derechos; nosotros vamos a estar a favor de esas medallas, pero, sobre todo, de los derechos".

Asimismo, Torrado aprovechó para poner en valor el viaje institucional que realiza estos días el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a Argentina y Uruguay, donde mantiene encuentros con representantes de la colectividad gallega. Según explicó, el objetivo es acompañar a las personas cuya vinculación jurídica con Galicia ha sido posible gracias a la legislación impulsada por el Gobierno central, una norma que, afirmó, el Partido Popular "ahora critica".