El PSOE se compromete en su programa electoral a estudiar, durante la próxima legislatura, la creación de una circunscripción electoral específica para los españoles residentes en el exterior, de manera que puedan elegir directamente a sus propios representantes en el Congreso de los Diputados. La iniciativa, que exigiría una reforma de la Constitución, forma parte de los compromisos del partido de Pedro Sánchez con la ciudadanía exterior.

Según recoge el programa socialista, la formación propone "impulsar una comisión en el ámbito parlamentario para estudiar la creación de una circunscripción exterior que permita la elección directa de representantes de la ciudadanía española residente en el exterior".

El PSOE justifica esta iniciativa en la necesidad de reconocer la singularidad de los españoles que viven fuera de España y garantizar su participación política. Según los últimos datos oficiales citados en el documento, más de tres millones de españoles residen actualmente en el extranjero.

En este sentido, los socialistas aseguran que en la próxima legislatura seguirán ampliando los derechos y desarrollando políticas de bienestar para los residentes en el exterior. Entre sus compromisos figura también garantizar su derecho a votar y ser elegidos en las elecciones generales, autonómicas y europeas.

UNA REFORMA QUE EXIGIRÍA MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN

Actualmente, los españoles residentes en el extranjero votan en las circunscripciones electorales correspondientes a las provincias con las que mantienen su vinculación. En el caso de quienes nunca han residido en España, como algunos de los nuevos nacionalizados en virtud de la Ley de Memoria Democrática, se les asigna una circunscripción relacionada con sus antepasados o con los criterios establecidos para su inscripción censal.

La creación de una circunscripción exterior supondría modificar el actual sistema electoral. El artículo 68 de la Constitución establece que la provincia es la circunscripción electoral para las elecciones al Congreso de los Diputados, mientras que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) regula la distribución de escaños entre las distintas circunscripciones.

FACILITAR EL VOTO DESDE EL EXTRANJERO

Junto a la creación de una circunscripción propia, el PSOE plantea reformar la legislación electoral para simplificar y facilitar el voto exterior, reduciendo los plazos, eliminando obstáculos burocráticos y favoreciendo una mayor participación.

El programa socialista aborda también las dificultades de participación registradas durante los años de vigencia del voto rogado, introducido en 2011. Esta medida provocó un descenso de la participación de los electores residentes en el extranjero. En las elecciones generales de 2008 alcanzó el 35%, mientras que en los comicios de 2023, celebrados después de la supresión del voto rogado en octubre de 2022, se situó en el 8,9%.

La propuesta se enmarca en un conjunto de cinco compromisos dirigidos a los españoles residentes fuera del país, entre los que también figuran el refuerzo de la red consular, la puesta en marcha de un nuevo Plan Integral de Retorno y el fortalecimiento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.