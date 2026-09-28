El PSOE llevará al Pleno del Senado una moción en defensa del voto de los españoles en el exterior

El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado llevará previsiblemente el próximo miércoles al Pleno de la Cámara una moción centrada en la lealtad institucional, la limpieza de los procesos electorales y el derecho de participación política de los españoles residentes en el exterior. La iniciativa será defendida por el senador César Mogo, secretario del PSOE Exterior.

La propuesta llega tras un intenso debate político sobre la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que amplió las vías de acceso a la nacionalidad española para determinados descendientes de españoles en el exterior.

En el texto registrado en el Senado, el Grupo Socialista sostiene que la aplicación de esta normativa ha permitido recuperar vínculos con España que, según argumenta, habían quedado interrumpidos durante generaciones como consecuencia del exilio y la emigración provocados por la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La moción reclama que el Senado reafirme el principio de lealtad institucional y defienda la transparencia de los procesos electorales. En particular, los socialistas plantean rechazar las acusaciones de fraude que, según el propio texto de la iniciativa, se han formulado en relación con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y la incorporación de nuevos ciudadanos al censo electoral.

César Mogo durante un encuentro con la colectividad en Argentina | Facebook (César Mogo)

Nacionalidad y participación política

Uno de los principales puntos de la iniciativa es el respaldo a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que establece determinados supuestos de acceso a la nacionalidad española para descendientes de españoles.

El PSOE reclama además que se culminen «con todos los medios posibles» los procedimientos de tramitación de las solicitudes de nacionalidad presentadas al amparo de la Ley 20/2022.

La moción vincula esta cuestión con la participación política de los españoles que residen fuera del país. En este sentido, insta a los poderes públicos a promover y garantizar su participación a través de los Consejos de Residentes Españoles (CRE), el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y el movimiento asociativo.

En el texto también reclama eliminar los obstáculos que, a juicio del Grupo Socialista, todavía dificultan el pleno ejercicio del derecho al sufragio de los españoles residentes en el extranjero.

La iniciativa plantea que el Senado, como Cámara de representación territorial, adopte una posición sobre la participación política de la ciudadanía española en el exterior y sobre la aplicación de las medidas de nacionalidad contempladas en la Ley de Memoria Democrática.

Asimismo, el texto socialista sostiene que el debate sobre estas cuestiones no debe derivar en un cuestionamiento preventivo de la integridad del sistema electoral y advierte sobre el impacto que, en su opinión, pueden tener determinadas declaraciones políticas sobre la confianza ciudadana en las instituciones.