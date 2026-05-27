Ya puedes consultar la lista definitiva de las 50 personas admitidas en Escolas Abertas

Ya está disponible el listado definitivo de las 50 personas seleccionadas para participar en el programa Escolas Abertas 2026, una iniciativa destinada a la formación especializada de docentes de las entidades gallegas del exterior, con el objetivo de reforzar la difusión y dinamización de la cultura gallega en las comunidades del mundo.

El programa se desarrollará del 8 al 20 de julio en las instalaciones del Centro Superior de Hostelería de Galicia, donde el alumnado participará en talleres centrados en baile tradicional gallego, canto popular y pandereta, gaita, percusión tradicional y formación para personal directivo de entidades.

En esta edición han sido seleccionadas personas procedentes de diez países, con una media de edad de 35 años, lo que refleja el perfil de una generación activa en la transmisión y renovación de las tradiciones gallegas en el exterior.

La iniciativa incluye la cobertura de los gastos de viaje, estancia, manutención y material didáctico, con el fin de facilitar la participación de todo el alumnado seleccionado y garantizar la igualdad de acceso a la formación.

El programa apuesta por el modelo de “formación de formadores”, de manera que los conocimientos adquiridos durante estas dos semanas se trasladen posteriormente a las entidades de origen, reforzando así la actividad cultural y educativa de la colectividad gallega en Europa y América.

Con este listado ya publicado, las personas admitidas comienzan la cuenta atrás para una nueva edición de un programa que busca mantener viva la cultura gallega más allá de sus fronteras.