Radisson incorpora los dos hoteles de Blau Hotels en Asturias para impulsar su proyección internacional

Blau Hotel Las Caldas 4 y Blau Gran Hotel Las Caldas 5* pasan a integrarse en la marca Radisson Individuals, manteniendo la propiedad y gestión en manos de la cadena mallorquina.

Radisson Hotel Group ha incorporado a su portfolio los dos hoteles que Blau Hotels opera en Las Caldas (Asturias) —Blau Hotel Las Caldas 4* y Blau Gran Hotel Las Caldas 5*— con el objetivo de impulsar su visibilidad y posicionamiento en los mercados internacionales. Ambos establecimientos se integran en la marca Radisson Individuals, aunque la propiedad y la gestión seguirán correspondiendo a Blau Hotels, según ha informado la compañía.

La alianza permitirá a los hoteles asturianos acceder a la red global de distribución y comercialización de Radisson Hotel Group, así como a su programa de fidelización Radisson Rewards, reforzando así su capacidad de atracción de clientes internacionales. En total, la incorporación suma 156 habitaciones y suites al portfolio del grupo en España.

Los dos establecimientos están situados en el entorno natural del valle de Las Caldas, a pocos kilómetros de Oviedo, y cuentan con amplios jardines, zonas de aguas termales, un completo centro wellness y espacios destinados a la celebración de eventos. La oferta de bienestar se articula en torno a tres áreas principales: el Balneario Real, con tratamientos basados en la tradición hidroterápica; el espacio ecotermal Aquaxana, con más de 800 metros cuadrados de piscinas y circuitos de relajación; y el área Wellness & Beauty, centrada en terapias naturales y tratamientos personalizados. El complejo se completa con un centro deportivo de 500 metros cuadrados.

En lo relativo a la gastronómía, los hoteles disponen de tres restaurantes y bares, que combinan cocina local, propuestas de alta gastronomía de fusión y espacios más informales con música en vivo. Además, el complejo destaca por su capacidad para el turismo de reuniones y eventos, con un centro de convenciones que alberga 11 salas y más de 10.000 metros cuadrados de jardines exteriores, aptos para bodas, presentaciones y encuentros corporativos.

El consejero delegado de Blau Hotels, José Velasco, ha señalado que esta alianza supone un “paso estratégico” para aumentar la proyección internacional de los hoteles en Asturias, y ha añadido que se mantiene “intacto” el modelo de gestión, la filosofía y la identidad local de los establecimientos. Por su parte, el director de Operaciones de Radisson, Joep Peeters, ha destacado que la incorporación de estos hoteles refleja la apuesta del grupo por crecer en destinos “con identidad y trayectoria”.

La colaboración se limita exclusivamente a los hoteles de Las Caldas y no se extenderá a los establecimientos que Blau Hotels opera en Mallorca y Cuba, según han precisado ambas compañías.