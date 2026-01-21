Las redes estallan contra el Consulado de España en La Habana por las demoras en los trámites de nacionalidad

La indignación de los descendientes de españoles en Cuba por las demoras en los trámites de nacionalidad, pasaportes y visados en el Consulado General de España en La Habana sigue creciendo y se ha vuelto especialmente visible en redes sociales, donde numerosos usuarios denuncian retrasos de más de un año, falta de información y una gestión que califican de caótica.

Uno de los reproches más repetidos es la ausencia de actualizaciones en el sistema de seguimiento de expedientes. El usuario @Javi92a critica en X que el consulado “sigue sin realizar una verdadera actualización de la página de información de expedientes de nacionalidad. Es necesario que actualicen. ¿Hasta cuándo seguirán maltratando a los descendientes cubanos?”.

En la misma línea, @CubaSaily lamenta que miles de expedientes sigan acumulados desde hace más de un año y advierte de las consecuencias que esto tiene incluso en el ámbito electoral: “Pudieran votar más si el @ConsEspLaHabana tramitara todos los expedientes que tienen acumulados hace más de un año”.

Las quejas apuntan también a la falta de credenciales para acceder a las citas, lo que provoca que muchas de ellas se pierdan. @VaqueiraMambisa denuncia que “la carencia de una gestión organizada provoca injustificadas demoras que no tienen más explicación que falta de integridad y compromiso con los descendientes”, mientras @Zeus_inparadise ironiza: “¿Si no hay credenciales, qué hacemos con 167 citas más? ¿Aumentar la cantidad de citas perdidas?”.

Algunos usuarios describen esperas de más de un año para poder presentar la documentación. @AdrianlmdCuba califica al consulado como “el consulado del terror” y asegura que hay personas “esperando más de 19 meses para presentar sus expedientes y que por mala gestión se pierdan”. En la misma línea, @MariaSilviaVald habla directamente de “una falta de respeto a los descendientes” y exige: “Envíen credenciales ya”.

Las demoras afectan también a otros trámites. @amyrobsan relata que lleva “más de cuatro meses esperando el email de credenciales para la cita de visado de turismo de mi madre, sin respuesta”, y añade que el consulado “aún no hace el llamado a los españoles residentes en Cuba para las elecciones de su CRE”.

Entre las propuestas que surgen en redes está la apertura de nuevas oficinas consulares para aliviar la saturación de La Habana. @cl_charlitos pide “la apertura inmediata del Consulado de Camagüey” ante retrasos que ya superan los 16 meses, mientras otros usuarios insisten en la necesidad de reforzar medios humanos y técnicos.

El sentimiento general queda bien resumido en el mensaje de Leslie Hidalgo Gómez, que se pregunta: “¿Sabrán que diariamente se pierden citas porque no dan credenciales? Lo que se necesitan son credenciales. Citas sin credenciales es lo mismo que fe sin obras”.

Las críticas reflejan un profundo malestar entre los descendientes de españoles en Cuba, que reclaman soluciones urgentes para desbloquear unos trámites que consideran esenciales para su futuro y para el ejercicio de derechos básicos vinculados a la nacionalidad española.