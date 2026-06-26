La Rioja pone en marcha la segunda edición del programa ‘También Riojanos’

El Gobierno de La Rioja ha aprobado la segunda edición del programa ‘También Riojanos’, una iniciativa destinada a fortalecer los vínculos entre los jóvenes de las comunidades riojanas en el exterior y su tierra de origen. El programa se desarrollará del 15 al 28 de septiembre de 2026 y cuenta con un presupuesto de 100.000 euros.

La propuesta permitirá a jóvenes vinculados a las comunidades riojanas fuera de España acercarse durante dos semanas a la realidad actual de la comunidad autónoma a través de una experiencia formativa, cultural e institucional.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha destacado que el objetivo es mantener vivos los lazos entre La Rioja y las nuevas generaciones de descendientes de quienes emigraron décadas atrás, especialmente en países de Hispanoamérica.

Durante la estancia, los participantes conocerán el funcionamiento de las instituciones riojanas, el patrimonio histórico y cultural, la oferta educativa y las oportunidades económicas y de emprendimiento de la región. El programa incluirá visitas a municipios, empresas, espacios culturales y encuentros con representantes de distintos ámbitos sociales y profesionales.

La convocatoria da continuidad a la primera edición celebrada en 2025, en la que participaron 15 jóvenes procedentes de Argentina y Chile. La experiencia fue valorada positivamente por los participantes y por los Centros Riojanos en el Exterior, lo que ha impulsado la continuidad de la iniciativa.

El Gobierno regional asumirá los gastos de desplazamiento hasta La Rioja, alojamiento, manutención, seguro médico y participación en las actividades programadas. Podrán participar jóvenes de entre 18 y 30 años que residan fuera de España, estén vinculados a un Centro Riojano en el Exterior y sean nacidos en La Rioja o descendientes de personas nacidas en la comunidad.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 16 de julio y será difundida a través de los Centros Riojanos en el Exterior de Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, que colaborarán en la presentación de candidaturas y selección de participantes.

El Ejecutivo autonómico destaca el papel de estas entidades como espacios fundamentales para preservar la identidad riojana y favorecer el relevo generacional entre las comunidades repartidas por el mundo.