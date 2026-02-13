La Agencia de Desarrollo de La Rioja aprueba cinco becas de acción exterior en París, Dublín, Bucarest, Casablanca y Milán

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) ha aprobado cinco becas de formación en prácticas en materia de acción exterior para el año 2026, que se desarrollarán en las Oficinas Comerciales y Económicas de las embajadas españolas (OFECOMES) en París, Dublín, Bucarest, Casablanca y Milán.

Las personas seleccionadas desempeñarán labores de apoyo a la internacionalización del tejido empresarial riojano. Entre sus funciones estarán la atención de consultas comerciales de empresas de La Rioja, la colaboración en acciones de promoción exterior, la elaboración de estudios de mercado y la recopilación de información sobre la actividad económica, legal y comercial de los países de destino.

La dotación económica individual de las becas oscila entre los 26.700 y los 39.700 euros, en función del país y la ciudad asignada, tomando como referencia las cuantías establecidas por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en su última resolución publicada.

El programa tiene como objetivo formar profesionales especializados en acción exterior que posteriormente puedan incorporarse a empresas con vocación exportadora. Las becas están cofinanciadas en un 60% por la Unión Europea a través del Programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2021-2027.

La ADER convoca anualmente esta bolsa de becas para impulsar la formación en internacionalización y, al mismo tiempo, prestar un servicio de apoyo e información al tejido empresarial riojano. Desde su puesta en marcha en 2002, el programa ha contado con 157 becarios hasta 2025, de los cuales el 70% continúa actualmente en activo, lo que refleja el impacto positivo de esta iniciativa tanto en la empleabilidad como en la proyección exterior de las empresas riojanas.