Treinta y cinco años después de su nacimiento, la Asociación Cultural Galega A Roda de Lausanne continúa demostrando que las raíces no entienden de fronteras y que la cultura constituye uno de los vínculos más poderosos para mantener viva la identidad de un pueblo lejos de su tierra.

La entidad celebró del 19 al 21 de noviembre su 35 aniversario con una programación especial de tres días bajo el lema «Destino Galicia 2026: Unha viaxe cultural por España, destino Galicia», una propuesta que convirtió la localidad suiza de Prilly y diferentes espacios de Lausanne en puntos de encuentro con Galicia a través del cine, la literatura, la música, el baile y la gastronomía.

La celebración, organizada en colaboración con la Comisión de Integración Suizos-Inmigrantes de la ciudad de Prilly (CISIP), permitió acercar la cultura gallega tanto a la comunidad migrante como al público suizo, reafirmando la vocación integradora de una asociación que lleva más de tres décadas trabajando para conservar, transmitir y difundir el patrimonio cultural de Galicia en la Suiza francófona.

El aniversario contó también con la presencia del secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, quien quiso acompañar a la entidad en esta fecha tan significativa. Durante el acto institucional hizo entrega a la asociación de una placa conmemorativa, en reconocimiento a sus 35 años de trayectoria y como muestra del respaldo del Gobierno gallego a la labor que desarrolla la diáspora en la conservación de sus señas de identidad.

Miranda puso en valor el trabajo constante de A Roda en la dinamización social y cultural, así como su contribución a mantener vivas las tradiciones gallegas y transmitirlas a las nuevas generaciones. Un reconocimiento que adquiere especial significado en una entidad que ha conseguido convertir la cultura en un espacio de convivencia, participación y encuentro entre Galicia y Suiza.

Captura de pantalla 2026-11-26 a las 11.07.57 | Xunta de Galicia

Tres días para viajar a Galicia sin salir de Suiza

La programación arrancó el jueves 19 de noviembre con una noche dedicada al cine en las instalaciones de Cinétoile Malley Lumières, donde se proyectó la película documental Mes amis espagnols, del director Adrien Bordone, quien estuvo presente durante la sesión. La respuesta del público fue extraordinaria, con una sala completamente llena para asistir a la proyección de una historia especialmente emotiva sobre los hijos de emigrantes gallegos que crecieron en Suiza durante los años ochenta y que, posteriormente, regresaron a Galicia.

La película aborda las vivencias de quienes crecieron entre dos culturas, construyeron sus primeros recuerdos en tierras suizas y tuvieron que afrontar un nuevo proceso de adaptación al regresar a la tierra de sus padres. El desarraigo, la búsqueda de identidad, la amistad y el renacer personal se entrelazan en un relato que conecta con la experiencia de tantas familias emigrantes y que encontró una especial complicidad entre los asistentes.

Fue un comienzo brillante para un aniversario que quiso reivindicar no solo la cultura gallega, sino también las historias personales y colectivas que forman parte de la emigración.

La emigración gallega, protagonista de la literatura

El viernes 20 de noviembre, la Grande Salle de Prilly acogió una conferencia y encuentro con el periodista y escritor Antonio Rodríguez Castiñeira, quien presentó su libro Les Chemins de la colère, una obra que profundiza en las consecuencias sociales de las crisis económicas y en las realidades menos visibles de la emigración.

Natural de Laxe, en la comarca de Bergantiños, y criado en Delémont, en el cantón del Jura, Rodríguez Castiñeira recorre en su obra diferentes episodios de la historia reciente europea, abordando cuestiones como la crisis inmobiliaria posterior a la caída de Lehman Brothers, la discriminación fiscal que afecta a los emigrantes retornados y el dumping salarial relacionado con las subcontratas de Goa Invest en Zara Zürich.

El autor plantea también un viaje personal y colectivo entre Suiza y Galicia, siguiendo las huellas de su propia historia familiar y dando voz a quienes, con frecuencia, permanecen olvidados en los márgenes de una Europa marcada por las desigualdades económicas y sociales. La conferencia reunió a aproximadamente 80 personas, que tuvieron la oportunidad de acercarse a una realidad que forma parte de la memoria de miles de gallegos que encontraron en Suiza una oportunidad para construir su futuro.

Firma de libros del autor | Cedida

La jornada continuó con una muestra de las expresiones artísticas que representan la diversidad cultural de la emigración. La banda de gaitas de A Roda ofreció una actuación que dio paso a una representación de Al-Andalus / Academia Silvia Perujo, con una exhibición de baile flamenco.

El encuentro concluyó con un aperitivo en el que no faltaron algunas de las especialidades gastronómicas gallegas, entre ellas las tradicionales empanadas, que contribuyeron a crear un ambiente de convivencia y fraternidad.

Una gran fiesta para celebrar 35 años de cultura gallega

El sábado 21 de noviembre llegó el momento más festivo y multitudinario de la conmemoración. La Vaudoise Arena acogió la jornada de clausura, que comenzó con una cena-bufé para las personas inscritas y continuó con un amplio programa musical y artístico.

La asociación fue protagonista de una velada en la que sus grupos de baile y música tradicional mostraron el trabajo que desarrolla durante todo el año para mantener vivo el folclore gallego. Una demostración del compromiso de sus integrantes y del esfuerzo de quienes, generación tras generación, han contribuido a conservar un patrimonio cultural que sigue encontrando nuevos espacios y públicos más allá de Galicia.

La música folk tuvo también un lugar destacado con la actuación de Airiños da Freba, llegado desde Lugo, que aportó el sonido y la fuerza de la tradición musical gallega a una celebración cargada de emoción y sentimiento de pertenencia. La fiesta continuó con la sesión del DJ Anxo Silva, procedente de Vigo, que puso el broche musical a una noche concebida para celebrar la trayectoria de la asociación y compartir la alegría de seguir construyendo comunidad alrededor de Galicia.

Durante esta jornada tuvo lugar el acto institucional, en el que la presidenta de A Roda, Estela Villamarín, dirigió unas palabras a los asistentes, poniendo en valor el significado de alcanzar los 35 años de historia y el trabajo de todas las personas que han hecho posible este recorrido.

La intervención de Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral da Emigración, sirvió para trasladar la felicitación y el reconocimiento de la Xunta de Galicia a la entidad. La entrega de una placa conmemorativa simbolizó ese agradecimiento institucional por una trayectoria marcada por la constancia, la implicación y la defensa de la cultura gallega fuera de sus fronteras.

Actuaciòn de uno de los grupos | Cedida

A Roda, 35 años manteniendo vivo el vínculo con Galicia

Fundada en Lausanne en 1991, la Asociación Cultural Galega A Roda se ha convertido en una de las entidades de referencia para la promoción de la cultura gallega en la Suiza francófona. Su actividad va mucho más allá de la organización de celebraciones puntuales. A lo largo del año desarrolla clases de música y baile tradicionales, encuentros de convivencia y numerosas iniciativas culturales abiertas tanto a sus socios como al conjunto de la sociedad.

Entre sus citas más representativas figuran celebraciones profundamente arraigadas en el calendario festivo gallego, como el magosto, el Entroido o la tradicional sardiñada de San Xoán. Actividades que permiten reproducir lejos de Galicia las costumbres de siempre y, al mismo tiempo, compartirlas con personas de otras procedencias.

Su compromiso con la difusión cultural también se extiende a otros territorios. Este año, A Roda participó en el Galiza Celta Fest, celebrado en el cantón del Jura y organizado por la Asociación Galiza Celta de Delémont, así como en el festival EmigraSON, en Bruselas, contribuyendo a fortalecer los lazos entre las diferentes comunidades gallegas repartidas por Europa.

Su presencia en estos encuentros demuestra que las asociaciones de la emigración no son únicamente espacios de conservación de tradiciones, sino también agentes activos en la construcción de redes culturales y sociales entre países y generaciones. Así, EmigraSon 2027 contará, una vez más, con su participación.

Una historia que continúa escribiéndose

El 35 aniversario de A Roda ha sido mucho más que una celebración conmemorativa. Ha representado una oportunidad para mirar hacia atrás, reconocer el esfuerzo de quienes pusieron en marcha la asociación en 1991 y agradecer a todas las personas que, durante estos años, han mantenido encendida la llama de la cultura gallega en Suiza.

Tres jornadas en las que el cine permitió recuperar historias de emigración, la literatura dio voz a experiencias y realidades sociales, y la música, el baile y la gastronomía recordaron que Galicia sigue muy presente en la vida de quienes tuvieron que marcharse, pero nunca dejaron de sentirse parte de ella.

Bailes gallegos durante la jornada | Cedida

Porque hay distancias que se miden en kilómetros, pero también existen vínculos que el tiempo y las fronteras no consiguen romper. A Roda es precisamente eso: un puente entre Galicia y Suiza, entre quienes llegaron hace décadas y quienes han nacido lejos de la tierra de sus mayores, entre la memoria de los que emigraron y el futuro de las nuevas generaciones.

Treinta y cinco años después, A Roda sigue girando. Y lo hace con la misma ilusión de sus comienzos, demostrando que Galicia no es solamente un lugar al que regresar, sino también una cultura que se puede vivir, compartir y transmitir allí donde haya alguien dispuesto a mantenerla viva.