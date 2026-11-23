La asociación gallega A Roda ha celebrado este domingo en Lausana (Suiza) su 35º aniversario, una trayectoria dedicada a mantener vivos los vínculos con Galicia y a preservar y difundir su cultura y sus tradiciones entre los gallegos residentes en el país helvético.

La celebración contó con la presencia del secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, que acompañó a los integrantes de la entidad durante el encuentro y les hizo entrega de una placa conmemorativa como reconocimiento institucional a sus 35 años de actividad. Con este gesto, el Gobierno gallego quiso poner en valor el trabajo desarrollado por A Roda a lo largo de más de tres décadas, especialmente su contribución a la dinamización social de la colectividad gallega en Suiza y a la conservación de las señas de identidad de Galicia fuera de sus fronteras.

La asociación ha desempeñado durante estos 35 años un papel en la promoción de la cultura gallega y en la transmisión de sus tradiciones, contribuyendo a mantener el sentimiento de pertenencia entre los emigrantes y sus familias, así como a acercar Galicia a las nuevas generaciones nacidas o criadas en el exterior.

Miranda durante la clausura del curso | Galicia Aberta

Miranda acompaña a la Irmandade Galega na Suíza en la clausura de su taller de baile tradicional

La estancia del secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, en Suiza ha incluido también una visita a Ginebra, donde participó en la clausura del taller de baile organizado durante este año por la Irmandade Galega na Suíza.

El encuentro sirvió para poner en valor el trabajo cultural que desarrolla esta entidad entre la colectividad gallega residente en el país helvético, especialmente a través de actividades destinadas a mantener vivas las tradiciones y acercar el folclore gallego a las nuevas generaciones.

Durante el acto, Miranda trasladó el respaldo del Gobierno autonómico a la labor de la Irmandade y reconoció la contribución de las asociaciones gallegas del exterior a la conservación de la identidad cultural de Galicia más allá de sus fronteras.

El representante autonómico estuvo acompañado por Juan Blanco, responsable del centro educativo High School Voltaire, institución que colabora con la Irmandade Galega na Suíza y cede sus instalaciones para el desarrollo de los talleres.