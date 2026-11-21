La fotografía asturiana tiene estos meses un destacado espacio en Roma. El Instituto Cervantes de la capital italiana acoge la exposición Bonum, Verum et Pulchrum, dedicada al fotógrafo gijonés José Ramón Cuervo-Arango, considerado uno de los grandes nombres de la fotografía española contemporánea.

La muestra reúne más de ochenta fotografías en blanco y negro, algunas de ellas inéditas, que permiten recorrer más de cinco décadas de trabajo artístico. La exposición permanecerá abierta al público hasta enero de 2027 y supone la primera gran presentación en Italia de la obra de este creador asturiano.

Mantos José Ramón de Cuervo Arango | Museo de Bellas Artes

La exposición ha sido concebida específicamente para la Sala Dalí del Instituto Cervantes y está comisariada por Sara Moro, que propone un recorrido por las distintas etapas creativas del fotógrafo, desde sus primeros trabajos en la década de 1970 hasta sus producciones más recientes.

La naturaleza, los paisajes, los retratos y las naturalezas muertas componen el universo visual de Cuervo-Arango. Su fotografía se caracteriza por una mirada poética, personal y sensible, capaz de encontrar belleza y significado en los detalles, las formas y los espacios cotidianos.

La trayectoria del artista gijonés cuenta con un importante reconocimiento internacional. Sus fotografías forman parte de colecciones tan destacadas como las del Centre Pompidou de París, la Bibliothèque Nationale de France y la Biblioteca Nacional de España. También están presentes en instituciones asturianas como el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Museo Jovellanos y la Fundación Princesa de Asturias.

Una de las creaciones de Cuervo Arango | Museo de Bellas Artes de Asturias

El proyecto es fruto de la colaboración entre el Instituto Cervantes de Roma, la Embajada de España en Italia, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la Fundación Cajastur. Con esta exposición, la obra de José Ramón Cuervo-Arango llega a un público internacional y permite descubrir la mirada de un fotógrafo profundamente vinculado a Asturias, pero cuya creación artística trasciende fronteras.

Durante los próximos meses, Roma será una oportunidad para acercarse a la fotografía de un autor que lleva más de medio siglo construyendo un lenguaje propio, en el que la belleza, la naturaleza y la sensibilidad artística ocupan un lugar central.