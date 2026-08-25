Rosario acogerá una charla sobre los avances de la Ley de Memoria Democrática en España

La agrupación Derechos y Memoria Democrática Ibérica – Agrupación Social y Cultural celebrará el próximo jueves 27 de agosto una charla-debate bajo el título "Avances en materia de Memoria, Verdad y Justicia a partir de la Ley de Memoria Democrática en España".

El encuentro tendrá lugar a las 18.00 horas en Laprida 2136, en Rosario, y estará a cargo de Santiago Bereciartua, abogado y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La actividad propone abrir un espacio de reflexión y debate sobre las políticas de memoria, verdad y justicia y sobre los avances impulsados en España a partir de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.

Bereciartua cuenta con experiencia en el ámbito de los derechos humanos y la memoria democrática. Ha participado como querellante en causas por delitos de lesa humanidad, en representación de víctimas, organizaciones y del Estado nacional, y actualmente integra el Observatorio Vasco de Derechos Humanos.

Durante la charla se abordarán las herramientas y políticas desarrolladas en España en materia de memoria democrática, así como su alcance para el reconocimiento de las víctimas y la búsqueda de verdad y justicia.

La organización invita a participar en esta jornada, concebida como un espacio para conocer los avances registrados en España y promover el intercambio de ideas sobre las políticas de memoria y derechos humanos a ambos lados del Atlántico.