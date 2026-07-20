Navarra reconocerá a las Abuelas de Plaza de Mayo por su defensa de la memoria y los derechos humanos

El Gobierno de Navarra distinguirá el próximo mes de septiembre a la asociación Abuelas de Plaza de Mayo por su labor en defensa de la memoria, los derechos humanos y la búsqueda de las personas desaparecidas durante la dictadura argentina. El reconocimiento se enmarca en los actos del Día Internacional de la Paz, que el Ejecutivo foral conmemora cada 21 de septiembre.

El anuncio fue realizado por la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, durante la presentación del programa "Memorias compartidas. Navarra-Argentina en dictadura, 1936-1976-2026", una iniciativa que conmemorará el cincuentenario del golpe de Estado de 1976 en Argentina y el 90 aniversario del golpe militar de 1936 en España, poniendo el foco en la memoria democrática y la defensa de los derechos humanos.

Con motivo de la visita de representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo, el Ejecutivo navarro organizará durante el mes de septiembre diversas conferencias y encuentros con jóvenes dentro del programa Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia, además de una exposición dedicada a la trayectoria de la organización, que incluirá fotografías de nietos restituidos tras décadas de búsqueda.

La muestra se completará con un recorrido por las relaciones directas e indirectas entre la represión de la dictadura argentina y personas navarras o de ascendencia navarra, estableciendo un vínculo entre ambas historias de memoria y exilio.

Asimismo, el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera prepara una exposición monográfica sobre las fosas de la represión franquista en Navarra, en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, coincidiendo con la apertura del nuevo Centro de Memoria y Convivencia de Rozalejo. Ambas exposiciones compartirán este espacio con el objetivo de reflexionar sobre las consecuencias de las dictaduras de 1936 en España y de 1976 en Argentina.

El programa busca fortalecer la colaboración internacional en materia de memoria democrática y derechos humanos, especialmente con entidades y organizaciones de América Latina, consolidando una red de trabajo entre ambos territorios.

Las Abuelas de Plaza de Mayo nacieron en 1977 a partir del movimiento impulsado por mujeres que comenzaron a buscar a sus hijos e hijas desaparecidos durante la dictadura militar argentina y, posteriormente, a sus nietos y nietas, muchos de ellos apropiados al nacer. Desde entonces, la organización se ha convertido en un referente internacional en la defensa de los derechos humanos y en la restitución de la identidad de los menores sustraídos durante el régimen militar.