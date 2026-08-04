Rueda confía en cerrar en septiembre el traspaso a Galicia de los permisos de trabajo para inmigrantes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, confía en que el próximo mes de septiembre pueda quedar cerrado "definitivamente" el traspaso a Galicia de la competencia para gestionar los permisos de trabajo de las personas extranjeras, después de que las negociaciones con el Gobierno central hayan entrado en su última fase.

Rueda explicó, tras la reunión semanal del Ejecutivo gallego, que la negociación comenzó con propuestas del Estado que eran "bastante mejorables", especialmente en lo relativo a los medios que acompañarían a la transferencia. Esta cuestión continúa actualmente en fase de ajuste, tomando como referencia los traspasos realizados anteriormente a otras comunidades autónomas.

El presidente gallego se mostró, no obstante, "optimista" y confió en que el acuerdo pueda alcanzarse después del verano. "A mí me gustaría a estas alturas, ahora viene el mes de agosto, poder cerrarla en el mes de septiembre. Espero que en septiembre podamos tener ya el acuerdo definitivo", afirmó.

Rueda defendió la importancia de que Galicia pueda gestionar directamente estas autorizaciones, especialmente ante la necesidad de cubrir puestos de trabajo para los que existen vacantes en la comunidad.

"Lo que quiero ahora es poder dar agilidad a los permisos de trabajo a la gente extranjera que desea trabajar en Galicia en puestos que tienen demandas vacantes", señaló. A su juicio, la gestión desde Galicia permitiría actuar "con mucha más agilidad y eficacia", lo que redundaría en beneficio tanto de las personas migrantes como del tejido productivo gallego.

El presidente de la Xunta recordó que comunidades como Euskadi ya disponen de esta competencia y señaló que su objetivo es que Galicia pueda asumirla con garantías. En este sentido, aseguró que concede más importancia a la "calidad" de las competencias transferidas que a las "listas numéricas" de medios o recursos que acompañen el traspaso.

2,5 millones para apoyar a los gallegos en Venezuela

Durante la reunión del Consello, Rueda también destacó el refuerzo de las ayudas destinadas a la comunidad gallega residente en Venezuela, que alcanzan en conjunto los 2,5 millones de euros a través de diferentes programas.

Entre estas medidas figura una nueva línea extraordinaria de ayudas destinada a las personas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio, que contará inicialmente con 500.000 euros y que podrá ampliarse en función de las necesidades detectadas.

La convocatoria se publicará este miércoles en el Diario Oficial de Galicia y las solicitudes podrán presentarse desde el 6 de agosto hasta el 1 de diciembre de 2026, preferentemente a través de la sede electrónica de la Xunta. También será posible realizar los trámites mediante las entidades colaboradoras de Venezuela.

Estas ayudas extraordinarias estarán destinadas a sufragar gastos derivados de la pérdida temporal o definitiva de las condiciones de habitabilidad de la vivienda habitual de personas de origen gallego residentes en Venezuela afectadas por los terremotos.

Rueda destacó que el Gobierno gallego mantuvo desde el primer momento un contacto estrecho con la colectividad gallega en el país a través de las hermandades y entidades gallegas. "Fruto de esas conversaciones, hoy lanzamos una línea extraordinaria de ayudas para colaborar con los gallegos que vieron afectada su vivienda", explicó.

La concesión se realizará mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva, debido al carácter excepcional y humanitario de la situación.

Más de 1,3 millones para ayudas individuales

A esta nueva línea se suman las ayudas económicas individuales de carácter social, de las que este año se beneficiarán en Venezuela más de 1.200 personas gallegas, con un importe total superior a 1,3 millones de euros.

Estos apoyos están destinados a cubrir necesidades básicas de subsistencia y atención sociosanitaria de personas emigrantes gallegas y de sus hijos residentes en el exterior que se encuentren en una situación de precariedad económica.

La Xunta también ha reforzado los acuerdos de colaboración de carácter social con las entidades gallegas de Venezuela y las ayudas destinadas a su actividad y funcionamiento, que alcanzan en conjunto casi 580.000 euros.

Además, los residentes en Venezuela pueden acogerse a las ayudas de emergencia social de la Secretaría Xeral da Emigración, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el 5 de octubre de 2026.

Estas prestaciones están dirigidas a personas emigrantes de nacionalidad española y origen gallego residentes en América con escasos recursos, así como a sus descendientes, para hacer frente a situaciones de necesidad derivadas de circunstancias extraordinarias.

El Ejecutivo gallego ha asegurado que mantiene un contacto permanente con la colectividad gallega en Venezuela para conocer la evolución de la situación tras los terremotos de junio y detectar nuevas necesidades.

En colaboración con las entidades gallegas del país, la Xunta dispone además de una red de oficinas de atención social destinada a canalizar los distintos mecanismos de apoyo y facilitar información y asistencia a las personas que se encuentren en situación de necesidad.

Rueda ha defendido que el conjunto de estas medidas refleja el compromiso de la Xunta con la comunidad gallega en Venezuela y permite combinar las ayudas ordinarias con una respuesta extraordinaria ante las consecuencias de los seísmos.