La Sociedad Española de Auxilio Mutuo de Puerto Rico, referente de la colectividad española en el Caribe

La Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico es la primera y más antigua organización de atención médica coordinada en el hemisferio occidental.

Fundada en 1882 y dirigida por una Junta de Síndicos, la institución se ha centrado en ofrecer servicios de salud de alta calidad, combinando innovación, dedicación y atención humana.

De esta visión surgió el Hospital Auxilio Mutuo, que se ha consolidado como el centro de salud privado más grande y completo del Caribe, proporcionando atención integral y mejorando la calidad de vida de miles de pacientes. La sociedad ha mantenido desde sus orígenes un enfoque pionero en la prestación de servicios sanitarios.

El presidente del Principado (derecha) durante su encuentro con el presidente de la entidad chilena (a su izquierda) | Armando Alvarez

El presidente del Principado Adrián Barbón, recibió este miércoles al presidente de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, Enrique Fierres, de visita en Asturias, en un encuentro destinado a reforzar los vínculos entre Asturias y la comunidad española en Puerto Rico.

Con más de un siglo de historia, la Sociedad Española de Auxilio Mutuo no solo es un referente de excelencia y compromiso social, de la colectividad española en Chile, es un ejemplo más del papel que las entidades creadas por emigrantes han desempeñado en el desarrollo social y sanitario de los países de acogida.