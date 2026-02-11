La Sociedad Naturales de Ortigueira de La Habana celebra su asamblea de asociados

La Sociedad Naturales de Ortigueira de La Habana celebró su asamblea de asociados, en un encuentro que sirvió para hacer balance de la gestión desarrollada por la actual Junta Directiva y repasar la actividad administrativa, artística y cultural de esta histórica entidad gallega.

La asociación, fundada el 24 de junio de 1928, es propietaria de uno de los panteones más amplios de la necrópolis de Cristóbal Colón, donde reposan numerosos gallegos, entre ellos algunos de sus fundadores y descendientes. Durante la asamblea, la Junta Directiva rindió cuenta reglamentaria de su gestión, abordando tanto los aspectos administrativos como el desarrollo cultural de esta entidad casi centenaria.

Con el quórum establecido, se dio lectura a las actas correspondientes a secretaría y tesorería, así como a un resumen de las actividades culturales realizadas.

En centro de la imagen el presidente de Naturales de Ortigueira y también dos directivas y el ex presidente Sr. Orallo | Felipe Cid

Acompañaron a la Junta Directiva Juan José Cabral, representante del Consejo de Residentes Españoles en Cuba (CRE), y Julio A. Gallo, en representación de la Federación de Sociedades Gallegas de Cuba. Ambos recibieron de manos del presidente de la sociedad un llavero conmemorativo de Naturales de Ortigueira.

En el transcurso de la reunión también se hizo entrega de un diploma de reconocimiento a la asociada Magalys Álvarez Walker, por sus cincuenta años de pertenencia activa a esta emblemática asociación gallega de la capital cubana.

Asimismo, se anunció la reconstitución de la Comisión Juvenil, con el objetivo de reforzar los vínculos entre la Junta Directiva y las nuevas generaciones. Al frente de esta comisión fue designada la joven Lía Delgado, quien asumirá la tarea de canalizar las inquietudes y propuestas de los jóvenes asociados.

Cuerpo de baile | Felipe Cid

El apartado artístico y cultural estuvo a cargo del cuerpo de baile de la asociación. Las niñas de la escuela “Airiños da Terra” ofrecieron dos actuaciones que fueron recibidas con entusiasmo y prolongados aplausos por parte de los asistentes.

El cierre de la jornada estuvo marcado por la actuación del reconocido humorista cubano “El Habanero”, que puso la nota de humor y cercanía a una de las reuniones más relevantes celebradas por la entidad en los últimos años.

La Junta General de Naturales de Ortigueira concluyó con un buffet de confraternidad donde directivos y asociados intercambiaron ideas en beneficio de la continuidad histórica de Naturales de Ortigueira.