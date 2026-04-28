La Sociedad Unión de Baleira celebró su 90 aniversario, mientras que la entidad Taboada, Chantada y Puertomarín conmemoró sus 114 años desde su fundación en La Habana.

ENTIDADES DE CUBA

Las dos entidades gallegas fundadas en La Habana conmemoraron sus aniversarios con reconocimientos, actuaciones culturales y un acto institucional en la sede de la Xunta de Galicia en Cuba

Junta Directiva
Junta Directiva | Felipe Cid

Con la presencia del presidente y directivos de ambas asociaciones gallegas creadas en la capital cubana, José M. Gallo; el secretario Leonardo Martínez Álvarez; la tesorera Sonia Guerra Rivero; y otros miembros de las juntas directivas, se desarrolló el acto conmemorativo en el salón de la Xunta de Galicia en Cuba, ubicado en el histórico Centro Gallego de La Habana.

Otro de los momentos de la entrega de diplomas
Otro de los momentos de la entrega de diplomas | Felipe Cid

La Unión de Baleira cuenta actualmente con 286 asociados, de los cuales 78 poseen nacionalidad española. Por su parte, Taboada, Chantada y Puertomarín suma 423 miembros, 96 de ellos con nacionalidad española.

Otro de los premiados reibiendo los reconocimientos
Otro de los premiados reibiendo los reconocimientos | Felipe Cid

Aprovechando la celebración de ambas efemérides, fueron entregados los reconocimientos Ramón Álvarez Quiñoa, por su destacada labor en la Unión de Baleira, a Tatiana C. Toledo Álvarez, María del Carmen Ayala Ruiz, Adela de las N. Larrinaga Carreaga, Magdalena Otero Menéndez, Dagoberto Leiva Hierro, Héctor Alonso Jorge y Adolfo de J. Domínguez Rodríguez.

Entrega de reconocimientos a los premiados
Entrega de reconocimientos a los premiados | Felipe Cid

Por parte de Taboada, Chantada y Puertomarín, fueron distinguidos con el diploma Ildefonso Diéguez Vázquez Sandra B. Yano Bolaños, María del Carmen Garciandía Rensoli, Amada Giral Galván, Yussell del Toro Rosales, Antonio Fermín Rodríguez Reyes, Carmen Luisa Bajo Barrera y Mayara Pérez López.

La parte artística y cultural corrió a cargo del cuerpo de baile de la Agrupación Artística Gallega, dirigido por la profesora Yamila, así como del intérprete Asiel Antonio Rodríguez.

Asistences a la cita
Asistences a la cita | Felipe Cid

Para concluir la celebración de estos aniversarios de la Unión de Baleira y Taboada, Chantada y Puertomarín, se ofreció un ágape en el que los asociados presentes pudieron compartir e intercambiar impresiones con las juntas directivas.

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